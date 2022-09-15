Депутат ГД Шеремет оценил идею Кадырова о «самомобилизации» россиян

Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» россиян очень своевременна. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам», — сказал РИА «Новости» Шеремет. «У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия», — заверил депутат.
Он добавил, что Запад сознательно разжигает конфликт на Украине. По мнению Шеремета, таким образом страны хотят ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами.
Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт поддержали данный призыв.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» россиян очень своевременна. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. «Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам», — сказал РИА «Новости» Шеремет. «У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия», — заверил депутат. Он добавил, что Запад сознательно разжигает конфликт на Украине. По мнению Шеремета, таким образом страны хотят ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт поддержали данный призыв.