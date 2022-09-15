15 сентября 2022

Депутат ГД Шеремет оценил идею Кадырова о «самомобилизации» россиян

Депутат Госдумы Шеремет оценил идею Кадырова о «самомобилизации» россиян
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Депутат ГД назвал своевременной инициативу Кадырова по добровольцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» россиян очень своевременна. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам», — сказал РИА «Новости» Шеремет. «У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия», — заверил депутат.

Он добавил, что Запад сознательно разжигает конфликт на Украине. По мнению Шеремета, таким образом страны хотят ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами.

Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт поддержали данный призыв.

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Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» россиян очень своевременна. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. «Это своевременная и необходимая инициатива, которая по силам всем регионам», — сказал РИА «Новости» Шеремет. «У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия», — заверил депутат. Он добавил, что Запад сознательно разжигает конфликт на Украине. По мнению Шеремета, таким образом страны хотят ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт поддержали данный призыв.
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