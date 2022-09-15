В Запорожской области разочаровались в резолюции МАГАТЭ по ЗАЭС

16 сентября 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

Рогов заявил о разочаровании резолюцией МАГАТЭ по Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование», — пояснил Рогов в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что в документе не было ни слова о том, что главный и единственный виновник обстрелов — это украинские военные. По словам Рогова, российские войска выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. Ранее Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС.

Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование», — пояснил Рогов в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что в документе не было ни слова о том, что главный и единственный виновник обстрелов — это украинские военные. По словам Рогова, российские войска выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. Ранее Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС.