Губернатор Куйвашев исполнил главное предвыборное обещание

16 сентября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

«Кампус» был ключевым пунктом программы Евгения Куйвашева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал фонд «Кампус», который был основным пунктом его предвыборной программы. Об этом Куйвашев сообщил в своем telegram-канале. По его словам, в ближайшее время будет утвержден устав фонда и назначен руководитель (кандидат уже есть). «Начинаю выполнять свои предвыборные обещания. Подписал указ о создании фонда „Кампус“. Он позволит нам предметно прорабатывать меры поддержки студентов (областные стипендии, льготы по аренде жилья, система скидок и т. д.) Такое будет только в Екатеринбурге — студенческой столице России. О проектах фонда буду рассказывать отдельно», — поделился Куйвашев. Как писало URA.RU, в «Кампус» будут вкладываться областные власти и бизнес, меценаты. Ожидается, что благодаря этому студенты смогут получать помощь сразу по нескольким направлениям. Ключевое — предоставление образовательного кредита с рассрочкой на 10 лет. Также «Кампус» будет давать студентам льготы при покупке разных товаров, а также скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах. Другой важный пункт проекта — студентам начнут компенсировать часть затрат за съем арендного жилья. Кроме того, благодаря «Кампусу» планируется поднять стипендии. На выборах 11 сентября Куйвашев набрал 65,78% голосов — больше, чем пять лет назад (62,16%). На 19 сентября намечена его инаугурация.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал фонд «Кампус», который был основным пунктом его предвыборной программы. Об этом Куйвашев сообщил в своем telegram-канале. По его словам, в ближайшее время будет утвержден устав фонда и назначен руководитель (кандидат уже есть). «Начинаю выполнять свои предвыборные обещания. Подписал указ о создании фонда „Кампус“. Он позволит нам предметно прорабатывать меры поддержки студентов (областные стипендии, льготы по аренде жилья, система скидок и т. д.) Такое будет только в Екатеринбурге — студенческой столице России. О проектах фонда буду рассказывать отдельно», — поделился Куйвашев. Как писало URA.RU, в «Кампус» будут вкладываться областные власти и бизнес, меценаты. Ожидается, что благодаря этому студенты смогут получать помощь сразу по нескольким направлениям. Ключевое — предоставление образовательного кредита с рассрочкой на 10 лет. Также «Кампус» будет давать студентам льготы при покупке разных товаров, а также скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах. Другой важный пункт проекта — студентам начнут компенсировать часть затрат за съем арендного жилья. Кроме того, благодаря «Кампусу» планируется поднять стипендии. На выборах 11 сентября Куйвашев набрал 65,78% голосов — больше, чем пять лет назад (62,16%). На 19 сентября намечена его инаугурация.