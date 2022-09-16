Депутат Госдумы после публикации URA.RU обратился к курганским властям

16 сентября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Ярослав Нилов написал обращение к курганским властям после публикации URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственной думы Ярослав Нилов написал обращения в прокуратуру Курганской области и главе региона Вадиму Шумкову с просьбой обратить внимание на проблемы жительницы Шадринска. Вдова ветерана боевых действий в Афганистане с детьми может остаться без воды. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале и добавил ссылку на URA.RU. «Сегодня направили запросы Прокурору и Губернатору Курганской области. Будем держать ситуацию на контроле, чтобы семья ветерана боевых действий не осталась без воды», — опубликовал информацию 16 сентября Нилов и прикрепил ссылку на публикацию. Депутат от фракции ЛДПР является председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Нилов отреагировал на публикацию URA.RU, в которой сообщалось, что жительнице Шадринска при сносе соседнего дома угрожает демонтаж водопровода. Сеть прокладывали специально к ее жилищу 30 лет назад. Когда женщина интересовалась, как ей потом восстановить водоснабжение, проложить сети ей предложили за свои средства. По мнению политика, «ситуация требует оперативного вмешательства». В мэрии Шадринска также отреагировали на историю горожанки. Администрации города сообщила, что жилой дом вдовы будет подключен к новой водопроводной сети. «Работы запланированы на сентябрь—октябрь текущего года, они проводятся за счет муниципалитета. Одномоментно будет произведено переключение со старой водопроводной сети на новую. Планируемый снос аварийного дома по улице Карла Маркса, 137 не окажет влияния на водоснабжение дома, в котором проживает семья». Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске вдова ветерана Афганистана может остаться без водопровода. Женщине посоветовали написать обращение с просьбой по помощи депутату Госдумы Ярославу Нилову. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов написал обращения в прокуратуру Курганской области и главе региона Вадиму Шумкову с просьбой обратить внимание на проблемы жительницы Шадринска. Вдова ветерана боевых действий в Афганистане с детьми может остаться без воды. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале и добавил ссылку на URA.RU. «Сегодня направили запросы Прокурору и Губернатору Курганской области. Будем держать ситуацию на контроле, чтобы семья ветерана боевых действий не осталась без воды», — опубликовал информацию 16 сентября Нилов и прикрепил ссылку на публикацию. Депутат от фракции ЛДПР является председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Нилов отреагировал на публикацию URA.RU, в которой сообщалось, что жительнице Шадринска при сносе соседнего дома угрожает демонтаж водопровода. Сеть прокладывали специально к ее жилищу 30 лет назад. Когда женщина интересовалась, как ей потом восстановить водоснабжение, проложить сети ей предложили за свои средства. По мнению политика, «ситуация требует оперативного вмешательства». В мэрии Шадринска также отреагировали на историю горожанки. Администрации города сообщила, что жилой дом вдовы будет подключен к новой водопроводной сети. «Работы запланированы на сентябрь—октябрь текущего года, они проводятся за счет муниципалитета. Одномоментно будет произведено переключение со старой водопроводной сети на новую. Планируемый снос аварийного дома по улице Карла Маркса, 137 не окажет влияния на водоснабжение дома, в котором проживает семья». Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске вдова ветерана Афганистана может остаться без водопровода. Женщине посоветовали написать обращение с просьбой по помощи депутату Госдумы Ярославу Нилову.