Курганцы возмущены, что в старой Кетовской школе открыли учебный центр

В Кетово открыли учебный центр «Точка роста» в старой школе, чем недовольны родители учеников

Кетовчане ждут выкупа новой школы у инвестора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кетовского района обсуждают открытие образовательного центра для детей «Точка роста» в старом здании школы. Кетовчане считают, что с обустройством центра следовало подождать до разрешения ситуации с выкупом новой школы, рассказали URA.RU родители учеников.

«В Кетовской школе торжественно открыли образовательный центр для учеников „Точка роста“. Но зачем открывать центр в старой школе, где и так мало места, когда рядом стоит новая Кетовская школа, о выкупе которой в августе заявляли областные власти?», — возмущаются родители учеников.

По информации администрации Кетовского округа, Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» открылся в Кетовской школе 14 сентября. Проект реализован в рамках федерального проекта «Современная школа». URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. По вопросу процесса передачи (выкупа у инвестора) здания новой Кетовской школы URA.RU ранее направляло запросы в правительство Курганской области и Министерство просвещения РФ, ответы на них не поступили.

Ранее URA.RU писало, что новая Кетовская школа не открылась 1 сентября. По данным инсайдера, власти региона ждут федеральные средства на выкуп у инвестора школы, построенной в 2019 году. 12 августа губернатор Вадим Шумков сообщил, что школа будет выкуплена за 711 млн рублей, еще около 200 млн рублей потребуется на ее оснащение.