Байден заверил жену экс-баскетболистки УГМК Грайнер, что вернет ее в США

Джо Байден анонсировал встречу с женой Бриттни Грайнер еще 15 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент США Джо Байден встретился с женой баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ на девять лет за контрабанду наркотиков. Он пообещал задействовать все имеющиеся возможности, чтобы вернуть Грайнер в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Байден 16 сентября встретился с женой Грайнер и сестрой бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России. Он лично заверил их, что работает над освобождением задержанных», — пишет Reuters со ссылкой на Карин Жан-Пьер.

Сама Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что администрация США намерена задействовать все имеющиеся возможности для возвращения соотчественников. «Мы будем продолжать делать все возможное, неустанно работая каждый день, чтобы убедиться, что мы вернем их домой», — сказала она журналистам. Ранее URA.RU писало, что Джо Байден анонсировал встречу с женой Бриттни Грайнер еще 15 сентября.

В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. Ранее вызволять спортсменку планировал экс-баскетболист Деннис Родман.