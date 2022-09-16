Курганцы спорят из-за дебютного клипа Марибу

Курганская певица Марибу выпустила дебютный клип (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Кургана разошлись во мнении из-за клипа местной исполнительницы Марибу. Они обсуждают дебют певицы в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

Некоторые комментаторы не оценили песню и клип девушки, о чем решили высказаться. «Такое себе, на любителя. Хрен с ним, с клипом. Песня не понравилась», — пишет Дмитрий. Александр Константинов оказался более категоричным. «Шлак, который чуть ли не каждый день выпускают. Половину того, что выла, даже не понял», — комментирует мужчина. Также курганцы посоветовали тратить больше денег на создание клипа. «Трек — кайф, идея — кайф. Но не экономьте на продакшене. Вложили бы бабки, клип завирусился бы. На моменте стремной склейки уже хотелось выключить, но ради сюжета досмотрел», — пишет Вячеслав Мамыкин.

Есть и такие курганцы, которые заступились за певицу и поддержали ее в начинаниях. «Молодцы, ребята. Творческих успехов вам», — хвалит Андриян Соколов. Марина Фазылова считает, что это «не хуже, чем-то, что сейчас по телику крутят». «Сколько людей, столько и мнений. Не думаю, что у ребят был миллионный бюджет, поэтому считаю, что очень даже достойно», — пишет девушка.

Марибу — уроженка Кургана. «Моя цель — через музыку разделить радость и грусть жизни с другими. В своих песнях прежде всего я стараюсь передать искренность и тепло», — сказано в аккаунте исполнительницы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее о своем желании приехать в Курган сообщила певица Пелагея. 17 сентября она выступит на Троицкой площади.