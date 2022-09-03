03 сентября 2022
02 сентября 2022

Пелагея планирует выступить в Кургане в сентябре

Группа "Пелагея" выступит в Кургане в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Всего на первый осенний месяц у музыкантов запланировано 10 концертов, включая два прошедших в Сургуте и Одинцово Фото:

Этно-фолк группа «Пелагея» даст концерт в Кургане 17 сентября. Эта информация опубликована в telegram-канале коллектива.

«17.09.22 — Курган. Концерт группы на Троицкой площади города — 16.00» — указано в сообщении.

URA.RU уже писало о сорвавшемся концерт группы «Пелагея». Солистка команды — любимая исполнительница губернатора Курганской области Вадима Шумкова должна была спеть на ярмарке «Дары земли русской». Ранее сообщалось, что умер гитарист группы Павел Дешура. После чего, коллектив объявил, что концерт в Зеленом театре ВДНХ в Москве 5 августа не состоится.

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Этно-фолк группа «Пелагея» даст концерт в Кургане 17 сентября. Эта информация опубликована в telegram-канале коллектива. «17.09.22 — Курган. Концерт группы на Троицкой площади города — 16.00» — указано в сообщении. URA.RU уже писало о сорвавшемся концерт группы «Пелагея». Солистка команды — любимая исполнительница губернатора Курганской области Вадима Шумкова должна была спеть на ярмарке «Дары земли русской». Ранее сообщалось, что умер гитарист группы Павел Дешура. После чего, коллектив объявил, что концерт в Зеленом театре ВДНХ в Москве 5 августа не состоится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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