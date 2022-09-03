Пелагея планирует выступить в Кургане в сентябре

Группа "Пелагея" выступит в Кургане в сентябре

04 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Всего на первый осенний месяц у музыкантов запланировано 10 концертов, включая два прошедших в Сургуте и Одинцово Фото: Антон_Белицкий © URA.RU Этно-фолк группа «Пелагея» даст концерт в Кургане 17 сентября. Эта информация опубликована в telegram-канале коллектива. «17.09.22 — Курган. Концерт группы на Троицкой площади города — 16.00» — указано в сообщении. URA.RU уже писало о сорвавшемся концерт группы «Пелагея». Солистка команды — любимая исполнительница губернатора Курганской области Вадима Шумкова должна была спеть на ярмарке «Дары земли русской». Ранее сообщалось, что умер гитарист группы Павел Дешура. После чего, коллектив объявил, что концерт в Зеленом театре ВДНХ в Москве 5 августа не состоится.

Этно-фолк группа «Пелагея» даст концерт в Кургане 17 сентября. Эта информация опубликована в telegram-канале коллектива. «17.09.22 — Курган. Концерт группы на Троицкой площади города — 16.00» — указано в сообщении. URA.RU уже писало о сорвавшемся концерт группы «Пелагея». Солистка команды — любимая исполнительница губернатора Курганской области Вадима Шумкова должна была спеть на ярмарке «Дары земли русской». Ранее сообщалось, что умер гитарист группы Павел Дешура. После чего, коллектив объявил, что концерт в Зеленом театре ВДНХ в Москве 5 августа не состоится.