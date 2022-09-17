17 сентября 2022

Ельцин Центр проведет мастер-класс «На языке тела»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация женского клуба Юны Ильиной. Екатеринбург, девушка, ельцин центр, вид города, панорама, город екатеринбург
В Ельцин Центре готовят цикл мероприятий для глухих и слабослышащих уральцев Фото:

В Ельцин Центре состоятся мероприятия, приуроченные к Международной неделе глухих. В программе, в том числе, инклюзивный мастер-класс «На языке тела», говорится в афише в telegram-канале Ельцин Центра.

«24 сентября приглашаем на мероприятия, приуроченные к Международной неделе глухих. Все мероприятия бесплатные, но на каждое нужно регистрироваться отдельно. Все мероприятия доступны для глухих и слабослышащих посетителей», — рассказывают организаторы. Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайте Ельцин Центра.

Ранее в культурном центре провели экскурсию, посвященную расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков. Еще раньше в Ельцин Центре открыли жуткую выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Режиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за данную экспозицию. Саму художницу осудили по статье о дискредитации Вооруженных сил России, ей выписали штраф на 35 тысяч рублей.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В Ельцин Центре состоятся мероприятия, приуроченные к Международной неделе глухих. В программе, в том числе, инклюзивный мастер-класс «На языке тела», говорится в афише в telegram-канале Ельцин Центра. «24 сентября приглашаем на мероприятия, приуроченные к Международной неделе глухих. Все мероприятия бесплатные, но на каждое нужно регистрироваться отдельно. Все мероприятия доступны для глухих и слабослышащих посетителей», — рассказывают организаторы. Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайте Ельцин Центра. Ранее в культурном центре провели экскурсию, посвященную расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков. Еще раньше в Ельцин Центре открыли жуткую выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Режиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за данную экспозицию. Саму художницу осудили по статье о дискредитации Вооруженных сил России, ей выписали штраф на 35 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...