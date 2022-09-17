Ельцин Центр проведет мастер-класс «На языке тела»

В Ельцин Центре готовят цикл мероприятий для глухих и слабослышащих уральцев Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ельцин Центре состоятся мероприятия, приуроченные к Международной неделе глухих. В программе, в том числе, инклюзивный мастер-класс «На языке тела», говорится в афише в telegram-канале Ельцин Центра.

«24 сентября приглашаем на мероприятия, приуроченные к Международной неделе глухих. Все мероприятия бесплатные, но на каждое нужно регистрироваться отдельно. Все мероприятия доступны для глухих и слабослышащих посетителей», — рассказывают организаторы. Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайте Ельцин Центра.

Ранее в культурном центре провели экскурсию, посвященную расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков. Еще раньше в Ельцин Центре открыли жуткую выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Режиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за данную экспозицию. Саму художницу осудили по статье о дискредитации Вооруженных сил России, ей выписали штраф на 35 тысяч рублей.