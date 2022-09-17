Водитель и пассажир автомобиля Honda доставлены в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) на улице Чубынина столкнулись автомобили Hyundai и Honda. В ДТП пострадали два человека, сообщается в telegram-канале «Салехард Онлайн».

«Водитель на Hyundai Creta не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda. Он выезжал из арки по улице Чубынина, 24,», — указано в сообщении. Водитель и пассажир автомобиля Honda доставлены в больницу, пишут в telegram-канале со ссылкой на данные ГИБДД.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на 202-м километре автодороги Коротчаево — Тазовский в ЯНАО перевернулся КАМАЗ. Из-за аварии перекрыли участок дороги.

ДТП на улице Чубынина в Салехарде Тelegram-канал «Салехард Онлайн»