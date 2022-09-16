16 сентября 2022
15 сентября 2022

В ЯНАО перекрыли дорогу из-за перевернувшегося КАМАЗа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО перекрыли участок дороги Коротчаево — Тазовский из-за ДТП Фото:

На 202-м километре автодороги Коротчаево — Тазовский в ЯНАО перевернулся КАМАЗ. Из-за аварии перекрыли участок дороги, сообщается в группе «ЧС Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте».

«202 км. Коротчаево — Тазовский. Перекрыта дорога», — сообщается в соцсети.

Очевидцы сообщают, что в кабине грузовика находились два человека. Водитель и пассажир получили травмы, пассажир был госпитализирован.

За подробностями происшествия корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о ДТП недалеко от Ноябрьска. Иномарка столкнулась с КАМАЗом, водитель легкового автомобиля погиб.

Фото:

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На 202-м километре автодороги Коротчаево — Тазовский в ЯНАО перевернулся КАМАЗ. Из-за аварии перекрыли участок дороги, сообщается в группе «ЧС Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте». «202 км. Коротчаево — Тазовский. Перекрыта дорога», — сообщается в соцсети. Очевидцы сообщают, что в кабине грузовика находились два человека. Водитель и пассажир получили травмы, пассажир был госпитализирован. За подробностями происшествия корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП недалеко от Ноябрьска. Иномарка столкнулась с КАМАЗом, водитель легкового автомобиля погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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