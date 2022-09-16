В ЯНАО перекрыли дорогу из-за перевернувшегося КАМАЗа. Фото

17 сентября 2022 в 09:20 Размер текста - 17 +

В ЯНАО перекрыли участок дороги Коротчаево — Тазовский из-за ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU На 202-м километре автодороги Коротчаево — Тазовский в ЯНАО перевернулся КАМАЗ. Из-за аварии перекрыли участок дороги, сообщается в группе «ЧС Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте». «202 км. Коротчаево — Тазовский. Перекрыта дорога», — сообщается в соцсети. Очевидцы сообщают, что в кабине грузовика находились два человека. Водитель и пассажир получили травмы, пассажир был госпитализирован. За подробностями происшествия корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП недалеко от Ноябрьска. Иномарка столкнулась с КАМАЗом, водитель легкового автомобиля погиб. Фото: группа «ЧС Тазовский», ВК

На 202-м километре автодороги Коротчаево — Тазовский в ЯНАО перевернулся КАМАЗ. Из-за аварии перекрыли участок дороги, сообщается в группе «ЧС Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте». «202 км. Коротчаево — Тазовский. Перекрыта дорога», — сообщается в соцсети. Очевидцы сообщают, что в кабине грузовика находились два человека. Водитель и пассажир получили травмы, пассажир был госпитализирован. За подробностями происшествия корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП недалеко от Ноябрьска. Иномарка столкнулась с КАМАЗом, водитель легкового автомобиля погиб.