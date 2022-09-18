18 сентября 2022
17 сентября 2022

Свердловчане поддержали Юрия Лозу, призвавшего признать Пугачеву иноагентом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бард Лоза высказался по поводу заявления Аллы Пугачевой, призвавшей признать ее иноагентом (архивное фото) Фото:

Свердловчане в соцсетях поддержали барда Юрия Лозу, призвавшего принять просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой и признать ее иностранным агентом. Лоза пояснил, что примадонна «заслуживает эту маленькую радость». Пользователи положительно отреагировали на заявление барда.

«Пугачева уже давно иноагент, надо удовлетворить ее просьбу — и чем быстрее, тем лучше», — считает пользователь. «Надо уважить [Пугачеву]. Заслужила!», — пишет другой пользователь.

В своем telegram-канале Юрий Лоза написал, что устал от частых звонков журналистов, которые просят его высказаться о заявлении Пугачевой. «Опять звонки косяком — просят прокомментировать просьбу Пугачевой о признании ее иноагентом вслед за мужем. Братцы, если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной», — написал бард.

«Поэтому проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом! Она заслужила эту маленькую радость!», — добавил Лоза.

Певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом после того, как иноагентом признали ее мужа — пародиста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Правда, после этого, российские пользователи негативно отреагировали на ее предложение.

Под постами барда люди поддержали его мнение
Обращение Пугачевой
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Свердловчане в соцсетях поддержали барда Юрия Лозу, призвавшего принять просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой и признать ее иностранным агентом. Лоза пояснил, что примадонна «заслуживает эту маленькую радость». Пользователи положительно отреагировали на заявление барда. «Пугачева уже давно иноагент, надо удовлетворить ее просьбу — и чем быстрее, тем лучше», — считает пользователь. «Надо уважить [Пугачеву]. Заслужила!», — пишет другой пользователь. В своем telegram-канале Юрий Лоза написал, что устал от частых звонков журналистов, которые просят его высказаться о заявлении Пугачевой. «Опять звонки косяком — просят прокомментировать просьбу Пугачевой о признании ее иноагентом вслед за мужем. Братцы, если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной», — написал бард. «Поэтому проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом! Она заслужила эту маленькую радость!», — добавил Лоза. Певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом после того, как иноагентом признали ее мужа — пародиста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Правда, после этого, российские пользователи негативно отреагировали на ее предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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