Бард Лоза высказался по поводу заявления Аллы Пугачевой, призвавшей признать ее иноагентом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчане в соцсетях поддержали барда Юрия Лозу, призвавшего принять просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой и признать ее иностранным агентом. Лоза пояснил, что примадонна «заслуживает эту маленькую радость». Пользователи положительно отреагировали на заявление барда.

«Пугачева уже давно иноагент, надо удовлетворить ее просьбу — и чем быстрее, тем лучше», — считает пользователь. «Надо уважить [Пугачеву]. Заслужила!», — пишет другой пользователь.

В своем telegram-канале Юрий Лоза написал, что устал от частых звонков журналистов, которые просят его высказаться о заявлении Пугачевой. «Опять звонки косяком — просят прокомментировать просьбу Пугачевой о признании ее иноагентом вслед за мужем. Братцы, если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной», — написал бард.

«Поэтому проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом! Она заслужила эту маленькую радость!», — добавил Лоза.

Певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом после того, как иноагентом признали ее мужа — пародиста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Правда, после этого, российские пользователи негативно отреагировали на ее предложение.

Под постами барда люди поддержали его мнение Скрин: соцсети

Обращение Пугачевой Скрин: соцсеть Аллы Пугачевой