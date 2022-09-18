18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

На курганской дороге заасфальтировали только часть ям. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, машина, яма, автомобиль, дорога, асфальт поврежден, яма на дороге, выбоина
Проблемную дорогу заметили в Кетовском районе (архивное фото) Фото:

В Кетовском районе Курганской области на дороге, которая ведет в село Падеринское, часть ям покрыли новым асфальтом, а другую часть на том же участке ремонт не коснулся. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Я не понимаю логики, каким образом мастера выбирали порядок и принцип работы. Очень странно. Наверное, оставляют на следующий год», — рассказал читатель в видео, которое прислал в редакцию.

В видеоролике можно заметить, что часть ям на дороге отремонтировали, а часть нет. Глава Кетовского района Олег Язовских рассказал URA.RU, что на этом участке должен был пройти ремонт, но эта дорога является межрегиональной, поэтому находится в ведении не муниципалитета, а областного правительства. «В июле текущего года на данной дороге в рамках текущего содержания проведен ямочный ремонт локальных ям, выбоин. В настоящее время ямочный ремонт продолжается. Планируется, что ремонт будет завершен в сентябре», — объяснили URA.RU в областном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Ранее водители жаловались, что участок трассы в Тюмень у реки Ик после ремонта стал хуже. В ФКУ Упрдор «Южный Урал», отвечающем за трассу, URA.RU объяснили, что на участке рабочие частично устранили просадки и колеи, а также уложили защитный слой асфальта, чтобы сохранить дорогу к тому моменту, когда получится продолжить капремонт.

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В Кетовском районе Курганской области на дороге, которая ведет в село Падеринское, часть ям покрыли новым асфальтом, а другую часть на том же участке ремонт не коснулся. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Я не понимаю логики, каким образом мастера выбирали порядок и принцип работы. Очень странно. Наверное, оставляют на следующий год», — рассказал читатель в видео, которое прислал в редакцию. В видеоролике можно заметить, что часть ям на дороге отремонтировали, а часть нет. Глава Кетовского района Олег Язовских рассказал URA.RU, что на этом участке должен был пройти ремонт, но эта дорога является межрегиональной, поэтому находится в ведении не муниципалитета, а областного правительства. «В июле текущего года на данной дороге в рамках текущего содержания проведен ямочный ремонт локальных ям, выбоин. В настоящее время ямочный ремонт продолжается. Планируется, что ремонт будет завершен в сентябре», — объяснили URA.RU в областном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее водители жаловались, что участок трассы в Тюмень у реки Ик после ремонта стал хуже. В ФКУ Упрдор «Южный Урал», отвечающем за трассу, URA.RU объяснили, что на участке рабочие частично устранили просадки и колеи, а также уложили защитный слой асфальта, чтобы сохранить дорогу к тому моменту, когда получится продолжить капремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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