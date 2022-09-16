Дорожники объяснили, почему курганская трасса в Тюмень стала хуже после ремонта

Ну курганской трассе в Тюмень положили временный асфальт и ждут денег

16 сентября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Работы на дороге продолжат после получения финансирования (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на участке трассы в Тюмень у реки Ик рабочие частично устранили просадки и колеи, а также уложили защитный слой асфальта, чтобы сохранить дорогу к тому моменту, когда получится продолжить капремонт. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ранее водители жаловались, что после работ на дороге начало «трясти и болтать автомобили». «Работы по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ подъезд к г. Тюмень на участке км 0+000 — км 10+000, выполненные в 2022 г. проведены с целью обеспечения сохранности автомобильной дороги, восстановления коэффициента сцепления. Объем выравнивающего слоя в 1800 т на 10 км позволил только локально устранить просадки и участки с колейностью и выкрашиванием а/б покрытия, частично позволил восстановить продольный и поперечный профиль покрытия, в том числе на подходах к мосту через р. Ик», — рассказали в организации. Представители учреждения отметили, что защитный слой позволит избежать разрушения участка во время ожидания выделения дальнейшего финансирования на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту. В сентябре на участке сотрудники специализированной лаборатории проверят, соответствуют ли выполненные работы нормам. Проблемы на участке водители заметили в начале сентября. Один из них сообщил, что на дороге начало трясти и болтать автомобили, хотя недавно на ней положили асфальт и нанесли разметку. По его словам, до ремонта таких проблем на участке не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области на участке трассы в Тюмень у реки Ик рабочие частично устранили просадки и колеи, а также уложили защитный слой асфальта, чтобы сохранить дорогу к тому моменту, когда получится продолжить капремонт. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ранее водители жаловались, что после работ на дороге начало «трясти и болтать автомобили». «Работы по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ подъезд к г. Тюмень на участке км 0+000 — км 10+000, выполненные в 2022 г. проведены с целью обеспечения сохранности автомобильной дороги, восстановления коэффициента сцепления. Объем выравнивающего слоя в 1800 т на 10 км позволил только локально устранить просадки и участки с колейностью и выкрашиванием а/б покрытия, частично позволил восстановить продольный и поперечный профиль покрытия, в том числе на подходах к мосту через р. Ик», — рассказали в организации. Представители учреждения отметили, что защитный слой позволит избежать разрушения участка во время ожидания выделения дальнейшего финансирования на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту. В сентябре на участке сотрудники специализированной лаборатории проверят, соответствуют ли выполненные работы нормам. Проблемы на участке водители заметили в начале сентября. Один из них сообщил, что на дороге начало трясти и болтать автомобили, хотя недавно на ней положили асфальт и нанесли разметку. По его словам, до ремонта таких проблем на участке не было.