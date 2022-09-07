Курганская трасса на Тюмень после ремонта стала хуже, чем была ранее

В Курганской области на недавно отремонтированном участке трассы на Тюмень у реки Ик начало «трясти и болтать автомобили». Об этом написал пользователь портала «Обратись».
«Закончен ремонт дороги, уже нанесли разметку. А такое ощущение, что забыли сделать выравнивающие слои асфальта. Автомобиль трясет и болтает, до ремонта этого не было. <…> Данная работа подлежит переделке, так как это безопасность движения», — написал обратившийся.
Пользователю портала ответили представители областного департамента госэкспертизы и ЖКХ. Они объяснили, что содержанием федеральных трасс в Курганской области занимается ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». URA.RU направило в организацию запрос по теме. На момент написания новости, ответ не был получен.
Ранее начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев назвал подъезд к Тюмени самой проблемной дорогой в Курганской области, которой занимается его организация. В прошлом году был расторгнут контракт с компанией «С-ДСУ 111», представители которой сделали только десятую часть от запланированных работ. В 2022 ремонт участков продолжили представители ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард».
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В Курганской области на недавно отремонтированном участке трассы на Тюмень у реки Ик начало «трясти и болтать автомобили». Об этом написал пользователь портала «Обратись». «Закончен ремонт дороги, уже нанесли разметку. А такое ощущение, что забыли сделать выравнивающие слои асфальта. Автомобиль трясет и болтает, до ремонта этого не было. <…> Данная работа подлежит переделке, так как это безопасность движения», — написал обратившийся. Пользователю портала ответили представители областного департамента госэкспертизы и ЖКХ. Они объяснили, что содержанием федеральных трасс в Курганской области занимается ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». URA.RU направило в организацию запрос по теме. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев назвал подъезд к Тюмени самой проблемной дорогой в Курганской области, которой занимается его организация. В прошлом году был расторгнут контракт с компанией «С-ДСУ 111», представители которой сделали только десятую часть от запланированных работ. В 2022 ремонт участков продолжили представители ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард».