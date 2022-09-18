Челябинский губернатор Текслер соберет соратников после выборов

Алексей Текслер обсудит с однопартийцами итоги выборов 11 сентября и кампании 2023—2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 сентября проведет заседание президиума регионального отделения «Единой России». Об этом сообщили URA.RU областной организации ЕР.

«Во вторник, 20 августа, состоится заседание президиума под руководством секретаря регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Члены президиума подведут итоги Единого дня голосования и в целом избирательной кампании 2022 года, также обсудят реалии и тенденции будущих избирательных процессов», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной организации партии.

В Челябинской области 11 сентября завершились 72 кампании в 66 муниципалитетах. За 221 мандат (в том числе один — на довыборах депутата областного парламента в Троицком округе) боролись 735 кандидатов. Выборный процесс закончился сокрушительной победой партии власти. Единороссы получили 197 из 220 мандатов, в том числе все три на довыборах в районные советы Челябинска. Выборы в областной парламент в Троицком округе с 60% голосов выиграла ректор аграрного университета Светлана Черепухина. На впервые прошедших выборах в созданном из четырех муниципалитетов Коркинском округе из 23 мандатов ЕР выиграла 21.

В 2023 году, по информации источников URA.RU, в Челябинске готовятся провести прямые выборы в городскую думу. Вместо 170 депутатов, которые после муниципальной реформы работают в райсоветах, останется 49. «Передвижение» кампании на год призвано развести ее с выборами президента, которые состоятся в 2024 году.