Эксперимент над Челябинском закончится схваткой за три мандата

К борьбе допустили даже попавшего в опалу депутата Госдумы Бурматова

01 сентября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Политический эксперимент над Челябинские, в виде реформы местного самоуправления, входит в завершающую стадию. 11 сентября в городе в последний раз пройдут довыборы в райсоветы, а в следующую кампанию гордуму будут избирать напрямую. Борьба за три мандата не обошлась без интриг. Власти решили соблюдать все договоренности с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, несмотря то, что сам парламентарий не скрывает свой враждебности к областному политблоку. Калининский район Место в Калининском районном совете освободилось в январе, когда мандат сдала Алеся Субботина, выигравшая выборы как самовыдвиженец в 2014 году. В марте 2020 года ее арестовали по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Суд приговорил Субботину к 4 годам лишения свободы условно, что подразумевало сложение полномочий. Ее мандат сейчас оспаривают восемь жителей города. Самовыдвиженцы: безработные Вероника Девятовская и Артемий Рычков, индивидуальный предприниматель Владислав Кожан и ведущий специалист АНО «Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска» Эдуард Новицкий. Также мандат рассчитывают получить при поддержке ЛДПР менеджер ООО «Аргумент» Степан Жабреев, выдвиженец «Справедливой России» Кирилл Киряков и «родинец», директор ООО «МИКО» Михаил Козачок. Наиболее перспективным кандидатом считают главврача детской поликлиники №8 «Единой России» Антона Рыжего. На выборах в Госдуму в 2021 году он противостоял в Коркинском одномандатном округе «политическому тяжеловесу», лидеру региональной «Справедливой России» Валерию Гартунгу. После проигрыша врача-единоросса ввели в состав президиума регионального политсовета ЕР. Недоумение однопартийцев вызвал состав избирательного штаба Рыжего, который возглавил политтехнолог Сергей Жигалин. С его именем связывают оглушительный разгром единороссов на выборах в заксобрание области в 2020 году, когда ресурсный кандидат Владимир Бодров проиграл смешавшему все карты в политических раскладах Дмитрию Ларину, избравшемуся от «Справедливой России». «Жигалин считается близким к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Поэтому его назначение на штаб — жест прежде всего по отношению к его патрону. Кроме того, что такая договоренность позволяет политтехнологу заработать на выборах, она устраняет угрозу противодействия Рыжему. О ее эффективности может рассказать тот же Бодров» — пояснил источник URA.RU в партийных кругах. Металлургический район Процесс довыборов в Металлургический райсовет был запущен после добровольной отставки Антона Хромова, активно участвующего в движении экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород». Как и другие представители «пула Барышева», в 2021 году Хромов демонстративно вышел из «Единой России. В начале апреля 2022 года он подал заявление об отказе от мандата, объяснив это личными мотивами. Уже в самом начале кампания ознаменовалась скандалом: высшему руководству ЕР и главе СКР Александру Бастрыкину пожаловались на победителя праймериз в Металлургическом районе Олега Мальцева. Как заявил депутат Тракторозаводского совета Александр Курочкин, в 2021 году тот попал в ДТП и устроил разбирательство с пассажирами другой машины, по итогам которого сняла побои и обратилась в полицию женщина. Однако, несмотря на многочисленные обращения во все инстанции, Мальцев продолжает участвовать в выборах. «Никакого секрета тут нет. Во-первых, Мальцев достаточно известен в районе, а расследование в отношении него уже прекращали. Не исключено, что и сейчас все окончится ничем — и перестраховка будет выглядеть глупо. Во-вторых, Мальцева также считают „человеком Бурматова“. Нарушать договоренности и ссориться с ним никто не будет, но и все риски по умолчанию тоже на нем», — пояснил источник агентства. Оппонировать Мальцеву будет выдвинутая «Справедливой Россией» менеджер Елена Умертаева. Также в довыборах участвуют шесть самовыдвиженцев (безработный Александр Ильиных, учитель Альбина Каримова, менеджер Ирина Малышко, школьный психолог Елена Мехоношина, директор ООО «Норма-Плюс» Антон Сериченко, работающий в школе программистом Михаил Совалков). В свое время суд признал Сериченко виновным в краже — по пункту «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ — но судимость погашена еще в 2004 году. Тракторозаводский район «Спусковым крючком» довыборов стал переход 42-летнего Александра Абдулина на должность замглавы администрации Калининского района. Депутатский мандат избравшийся в совет в 2019 году предприниматель сдал в марте 2022 года, а пост в исполнительной власти потерял уже в июне. Выяснилось, что недавнее личное банкротство не позволяет ему находиться на муниципальной службе. Сама же кампания проходит максимально спокойно, в ней участвуют пять человек. Директор ООО «Механизмы и сервис» Вадим Абдрахманов и бизнесмен Всеволод Сухоставский выдвинулись самостоятельно. Диспетчера медицинского учреждения Алексея Говоруху поддерживает местное отделение «Справедливой России», директора ООО «Классик-Тур» Евгения Палина — ЛДПР. Единороссы продвигают в совет гендиректора кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрея Козлова. Как заявил URA.RU Владимир Бурматов, комментировать ситуацию в Калининском районе он не считает возможным, поскольку тот не входит в состав его избирательного округа. Антон Рыжий выбрал себе того технолога, которого хотел — и, судя по ходу кампании, имеет все шансы выиграть выборы и стать эффективным, открытым и порядочным депутатом. В связи с чем он искренне желает ему успехов. «Кандидатов в Тракторозаводском и Металлургическом районах, которые идут в районные собрания, не претендуя на места в гордуме, мы обсуждали с главой города Натальей Котовой, которая также возглавляет МКС „Челябинский“, как того требует партийная дисциплина. Это самостоятельные, сформировавшиеся политики, которые выиграли праймериз, и то, что после этого одни единороссы с очень неоднозначной репутацией в ходе выборов нападают на других единороссов, показывает, что внутри партии ситуацию не модерируют. Эта очередная разбалансировка — действительно проблема областного политблока. А то, что обращения во все инстанции по Мальцеву окончились ничем, показывает реальную цену обвинениям», — заметил также Бурматов. Выборы в районные советы депутатов, в рамках муниципальной реформы ставшие самостоятельными муниципалитетами, в первый раз прошли в сентябре 2014 года. Челябинск в этом смысле выступил одной из экспериментальных площадок. Сейчас райсоветы каждого из семи районов насчитывают по 25 человек (в Центральном— 20), которые делегируют по семь депутатов в гордуму. Однако громоздкая схема, согласно которой 170 депутатов без особых полномочий и бюджетов лишь формально «приблизила» их к народу. Со вступлением в силу федерального закона о публичной власти 49 депутатов гордумы Челябинска вновь начнут избирать напрямую, избавив город от мелких и утомительных дрязг. При этом, по информации URA.RU, следующие выборы в столице области могут сдвинуться на 2023 год. Чтобы не «размывать» кампании по выборам президента и губернатора региона в 2024 году.