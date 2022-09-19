В Германии рекордно выросла детская нищета

Детская бедность по отчету за 2021 год достигла рекордных для Германии значений и составила 20,4%. Об этом сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine Zeitung, в распоряжении которого оказался ответ Федерального министерства труда Германии.
«Детская бедность в Германии достигла нового печального рекорда. Статистика последних лет показывает, что политики не справляются с проблемой. В связи с инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители существует риск еще одного массового роста детской бедности», — сообщает журналист Augsburger Allgemeine Zeitung.
Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ограничение на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Детская бедность по отчету за 2021 год достигла рекордных для Германии значений и составила 20,4%. Об этом сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine Zeitung, в распоряжении которого оказался ответ Федерального министерства труда Германии. «Детская бедность в Германии достигла нового печального рекорда. Статистика последних лет показывает, что политики не справляются с проблемой. В связи с инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители существует риск еще одного массового роста детской бедности», — сообщает журналист Augsburger Allgemeine Zeitung. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ограничение на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике.