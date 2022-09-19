В Германии рекордно выросла детская нищета

Детская бедность в Германии достигла нового пика
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По отчету за 2021 год детская бедность в Германии достигла 20,4 процентов Фото:

Детская бедность по отчету за 2021 год достигла рекордных для Германии значений и составила 20,4%. Об этом сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine Zeitung, в распоряжении которого оказался ответ Федерального министерства труда Германии.

«Детская бедность в Германии достигла нового печального рекорда. Статистика последних лет показывает, что политики не справляются с проблемой. В связи с инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители существует риск еще одного массового роста детской бедности», — сообщает журналист Augsburger Allgemeine Zeitung.

Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ограничение на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике.

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Детская бедность по отчету за 2021 год достигла рекордных для Германии значений и составила 20,4%. Об этом сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine Zeitung, в распоряжении которого оказался ответ Федерального министерства труда Германии. «Детская бедность в Германии достигла нового печального рекорда. Статистика последних лет показывает, что политики не справляются с проблемой. В связи с инфляцией и стремительным ростом цен на энергоносители существует риск еще одного массового роста детской бедности», — сообщает журналист Augsburger Allgemeine Zeitung. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ограничение на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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