Киргизия заключила мир с Таджикистаном 19 сентября 2022 в 21:44 Размер текста - 17 + Киргизия подписала протокол с Таджикистаном об установлении мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка Киргизия подписала протокол с Таджикистаном о стабилизации ситуации и установлении мира. Об этом сообщил зампред кабинета министров, председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев. «Вместе с комиссией мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. На территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется», — передает его слова портал Turmash. Ташиев также отметил, что на встрече удалось решить еще ряд вопросов. Так, стороны договорились об обмене пленными. Ситуация между двумя странами обострилась 14 сентября. Тогда там началась перестрелка между пограничниками. Обе стороны сообщают о жертвах среди военных и мирных жителей. 18 сентября в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Он побеседовал с главами обеих стран и призвал не допустить дальнейшей эскалации. Киргизия подписала протокол с Таджикистаном о стабилизации ситуации и установлении мира. Об этом сообщил зампред кабинета министров, председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев. «Вместе с комиссией мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. На территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется», — передает его слова портал Turmash. Ташиев также отметил, что на встрече удалось решить еще ряд вопросов. Так, стороны договорились об обмене пленными. Ситуация между двумя странами обострилась 14 сентября. Тогда там началась перестрелка между пограничниками. Обе стороны сообщают о жертвах среди военных и мирных жителей. 18 сентября в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Он побеседовал с главами обеих стран и призвал не допустить дальнейшей эскалации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям