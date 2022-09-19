Челябинский губернатор Текслер объявил о новых выборах

Губернатор и лидер областной ЕР Алексей Текслер анонсировал новые выборные кампании в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о начале подготовки к выборам 2023 и 2024 года. Заявление прозвучало 20 сентября на заседании президиума региональной организации «Единой России», сообщили URA.RU в реготделении партии. Речь идет как о выборах президента РФ, так и главы региона и органов местного самоуправления.

«Текслер, который также является лидером областного отделения „Единой России“, поблагодарил однопартийцев за вклад в успех выборной кампании. Голосование 11 сентября стало одним из самых честных и открытых в истории Южного Урала. При этом челябинское отделение ЕР показало лучший результат за всю историю своего существования. Вручив награды за организацию выборов, губернатор объявил, что надо начинать подготовку к кампаниям 2023 и 2024 годов», — рассказали URA.RU в региональном отделении.

На муниципальных выборах кандидаты партии «Единая Россия» получили 206 мандатов из 220. При этом в ряде случаев за мандат спорили до 9 кандидатов.

В 2024 году в Челябинской области пройдут выборы губернатора региона и, одновременно, жителям области предстоит выбрать президента России. По информации URA.RU, в связи с этим выборы гордумы Челябинска, которые должны состояться в том же году, решено «сдвинуть» на 2023 год — когда также состоятся довыборы в органы местного самоуправления. Вместо 170 депутатов районных советов, которые на сегодня делегируют своих представителей в городскую думу, останется 49 — избираемых в думу прямым голосованием. Чтобы не смешивать несколько масштабных кампаний в городе-миллионнике, выборы могут пройти досрочно — сразу после утверждения новой редакции федерального закона о публичной власти.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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