Погибшего при исполнении долга Дениса Михалева посмертно наградили медалью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганского полицейского Дениса Михалева, погибшего во время службы в январе 2022 года в рабочем поселке Мишкино, наградили посмертно. Церемония вручения медали родственникам погибшего силовика состоялась в региональном управлении МВД 9 сентября.

«За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно награжден медалью „За отличие в охране общественного порядка“ сержант полиции Михалев Денис Александрович», — сообщает с церемонии награждения ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Награду вдове погибшего полицейского вручил начальник управления Дмитрий Свинов. Это произошло во время открытия в курганском управлении МВД обновленного мемориального комплекса защитникам правопорядка ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Имя Михалева также появилось на доске памяти.

8 января 27-летний сотрудник ППС погиб в курганском райцентре Мишкино после нападения на служебный автомобиль местного жителя с ружьем. Его напарник был доставлен с ранениями в больницу.

Вручение начальником курганского УМВД Дмитрием Свиновым медали вдове погибшего полицейского Дениса Михалева фото: VK ГТРК Курган