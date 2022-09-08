Курганского полицейского Дениса Михалева, погибшего во время службы в январе 2022 года в рабочем поселке Мишкино, наградили посмертно. Церемония вручения медали родственникам погибшего силовика состоялась в региональном управлении МВД 9 сентября.
«За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно награжден медалью „За отличие в охране общественного порядка“ сержант полиции Михалев Денис Александрович», — сообщает с церемонии награждения ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
Награду вдове погибшего полицейского вручил начальник управления Дмитрий Свинов. Это произошло во время открытия в курганском управлении МВД обновленного мемориального комплекса защитникам правопорядка ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Имя Михалева также появилось на доске памяти.
Вручение начальником курганского УМВД Дмитрием Свиновым медали вдове погибшего полицейского Дениса Михалева
фото: VK ГТРК Курган
Имя погибшего курганского полицейского Михалева увековечили на доске памяти
фото: VK ГТРК Курган
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Курганского полицейского Дениса Михалева, погибшего во время службы в январе 2022 года в рабочем поселке Мишкино, наградили посмертно. Церемония вручения медали родственникам погибшего силовика состоялась в региональном управлении МВД 9 сентября. «За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно награжден медалью „За отличие в охране общественного порядка“ сержант полиции Михалев Денис Александрович», — сообщает с церемонии награждения ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Награду вдове погибшего полицейского вручил начальник управления Дмитрий Свинов. Это произошло во время открытия в курганском управлении МВД обновленного мемориального комплекса защитникам правопорядка ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Имя Михалева также появилось на доске памяти. 8 января 27-летний сотрудник ППС погиб в курганском райцентре Мишкино после нападения на служебный автомобиль местного жителя с ружьем. Его напарник был доставлен с ранениями в больницу.