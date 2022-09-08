08 сентября 2022

В Кургане вручили медаль родственникам погибшего полицейского. Фото

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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, портрет михалева дениса
Погибшего при исполнении долга Дениса Михалева посмертно наградили медалью Фото:

Курганского полицейского Дениса Михалева, погибшего во время службы в январе 2022 года в рабочем поселке Мишкино, наградили посмертно. Церемония вручения медали родственникам погибшего силовика состоялась в региональном управлении МВД 9 сентября.

«За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно награжден медалью „За отличие в охране общественного порядка“ сержант полиции Михалев Денис Александрович», — сообщает с церемонии награждения ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Награду вдове погибшего полицейского вручил начальник управления Дмитрий Свинов. Это произошло во время открытия в курганском управлении МВД обновленного мемориального комплекса защитникам правопорядка ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Имя Михалева также появилось на доске памяти.

8 января 27-летний сотрудник ППС погиб в курганском райцентре Мишкино после нападения на служебный автомобиль местного жителя с ружьем. Его напарник был доставлен с ранениями в больницу.

Вручение начальником курганского УМВД Дмитрием Свиновым медали вдове погибшего полицейского Дениса Михалева
Имя погибшего курганского полицейского Михалева увековечили на доске памяти

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Курганского полицейского Дениса Михалева, погибшего во время службы в январе 2022 года в рабочем поселке Мишкино, наградили посмертно. Церемония вручения медали родственникам погибшего силовика состоялась в региональном управлении МВД 9 сентября. «За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно награжден медалью „За отличие в охране общественного порядка“ сержант полиции Михалев Денис Александрович», — сообщает с церемонии награждения ГТРК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Награду вдове погибшего полицейского вручил начальник управления Дмитрий Свинов. Это произошло во время открытия в курганском управлении МВД обновленного мемориального комплекса защитникам правопорядка ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Имя Михалева также появилось на доске памяти. 8 января 27-летний сотрудник ППС погиб в курганском райцентре Мишкино после нападения на служебный автомобиль местного жителя с ружьем. Его напарник был доставлен с ранениями в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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