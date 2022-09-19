Власти Перми расширяют поддержку семей погибших в СВО

Мэрия Перми заплатит родственникам добровольцев, погибших в спецоперации

20 сентября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Выплаты из бюджета Перми теперь будут получать и родственники погибших добровольцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Компенсации из бюджета Перми будут получать не только семьи погибших в ходе спецоперации военных, росгвардейцев и полицейских, но и добровольцев. Проект такого решения внесен в городскую думу и сегодня поддержан членами комитета по социальной политике. «Проект решения предусматривает уточнение категорий лиц, погибших в ходе специальной военной операции, которым оказывается единовременная денежная выплата. Категории погибших дополнены категорией добровольцев — это те граждане, пребывающие в запасе на территории Перми, и отправленные с территории города в район формирования добровольческих отрядов и заключившие контракт на участие в специальной военной операции», — доложила депутатам начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова. Депутаты единогласно поддержали предложение. Позже оно будет рассмотрено на пленарном заседании думы. Ранее, как сообщало URA.RU, по 200 тысяч рублей из бюджета было решено выплачивать родственникам погибшим в ходе СВО военнослужащим, полицейским и бойцам Росгвардии. По аналогичным основаниям семьи получают из бюджета края по миллиону рублей. Добровольцев эти выплаты на данный момент не касаются. Между тем, в Прикамье продолжается набор в два добровольческих батальона «Молот» и «Парма». Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что всем членам семей погибших участников спецоперации на Украине выплатят компенсации из федеральных средств. Спецоперацию Путин объявил 24 февраля. По словам президента, она вынужденная, ее основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компенсации из бюджета Перми будут получать не только семьи погибших в ходе спецоперации военных, росгвардейцев и полицейских, но и добровольцев. Проект такого решения внесен в городскую думу и сегодня поддержан членами комитета по социальной политике. «Проект решения предусматривает уточнение категорий лиц, погибших в ходе специальной военной операции, которым оказывается единовременная денежная выплата. Категории погибших дополнены категорией добровольцев — это те граждане, пребывающие в запасе на территории Перми, и отправленные с территории города в район формирования добровольческих отрядов и заключившие контракт на участие в специальной военной операции», — доложила депутатам начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова. Депутаты единогласно поддержали предложение. Позже оно будет рассмотрено на пленарном заседании думы. Ранее, как сообщало URA.RU, по 200 тысяч рублей из бюджета было решено выплачивать родственникам погибшим в ходе СВО военнослужащим, полицейским и бойцам Росгвардии. По аналогичным основаниям семьи получают из бюджета края по миллиону рублей. Добровольцев эти выплаты на данный момент не касаются. Между тем, в Прикамье продолжается набор в два добровольческих батальона «Молот» и «Парма». Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что всем членам семей погибших участников спецоперации на Украине выплатят компенсации из федеральных средств. Спецоперацию Путин объявил 24 февраля. По словам президента, она вынужденная, ее основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей Донбасса.