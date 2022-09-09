Мэрия Екатеринбурга наказала миллиардера за нарушение обещания

Защищаясь, люди бизнесмена переложили ответственность на авторитетный клан

09 сентября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Сможет ли Валерий Ананьев переубедить городскую власть, станет ясно уже в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейший застройщик Екатеринбурга, «Атомстройкомплекс» (глава — миллиардер Валерий Ананьев), впервые за долгое время столкнулся с по-настоящему серьезными санкциями властей. По данным URA.RU, мэрия объявила о заморозке всех перспективных проектов компании в городе — якобы в ответ на нарушение правил ведения бизнеса. И все это — на фоне кулуарных разборок вокруг проваленного ремонта у дома Севастьянова, под окнами резиденции губернатора Евгения Куйвашева. Как писало URA.RU, «Атомстройкомплекс» получил подряд на ремонт нескольких дорожных участков, включая тротуар от проспекта Ленина, 35 до ул. Толмачева. Работы планировалось завершить к 1 сентября. При этом власти, по неофициальной информации, просили уложить всю плитку ко Дню города (20 августа). Но «Атом» не успел. Более того, ремонт до сих пор идет (горадминистрация уже анонсировала штраф). Ремонт в центре должен был завершиться к 1 сентября, но продолжается до сих пор Фото: URA.RU Из-за срыва сроков мэр Алексей Орлов обвинил подчиненных в подставе перед горожанами и главой региона. Сразу после Дня города Ананьева вызвали на разговор в администрацию. Однако в назначенное время принять его не получилось. А задержаться Ананьев не смог — билеты на самолет уже были на руках. Вместо него ответить перед чиновниками должен был директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» Олег Минкин. Но в кабинет он так и не попал. «„Атом“ как раз в это же время совершил ошибку. Начальнику Главархитектуры [Руслану Габдрахманову] дана команда поставить все новые, то есть еще не запущенные, проекты на стоп, не согласовывать граддокументацию», — поделился источник в муниципальной власти, не раскрывая сути претензии. «Атомстройкомплекс» — первая большая компания, которую вице-мэр Рустам Галямов отправил в бан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Другой информированный собеседник уточнил, что она может быть связана со скандалом вокруг аварийного дома на ул. Вилонова 86/1. Несколько лет назад «Атомстройкомплекс» выкупил здание и землю под ним для строительства высотки. Но никак не может решить вопрос с несколькими семьями. С начала июня они жалуются (в том числе на приемах в администрации), что их принуждают к невыгодным сделкам — неизвестные якобы выбивают окна, выламывают двери и срезают трубы. Одновременно в лояльных «Атому» СМИ начали появляться материалы, где говорится о том, что собственники квартир серьезно завышают стоимость своих квадратных метров, манипулируя застройщиком. Такие статьи вышли, в частности, на сайте «УрБК» 3 августа и 1 сентября. «В июне „Атом“ дал мэрии обещание уладить конфликт. Через несколько недель, когда из мэрии позвонили в „Атом“, чтобы выяснить, почему этого не произошло и что вообще происходит, там заявили, что за погромами [в бараке] может стоять управляющая компания — „Урал-СТ“», — поделился источник. Эту УК относят к большому коммунальному холдингу, контролируемому группой авторитетных бизнесменов, представленных в гордуме пятью мандатами. Статья по теме Кто и почему провалил важнейший ремонт у резиденции Куйвашева «А в „Урал-СТ“ отвергли претензии. Потому что от сноса дома никакой выгоды компания не имеет (эта же позиция отражена в публичных комментариях УК — прим. URA.RU). Мэрии это объяснение показалось более убедительным», — добавил собеседник. «Сейчас любое взаимодействие с „Атомом“ приостановлено. Ананьев в Великобритании. В сентябре должен вернуться [в Екатеринбург]. Может, его позовут [на встречу]», — анонсировал третий собеседник, допустив, что истинная причина конфликта может быть иной. «Например, с начала года администрация ведет переговоры с „Атомом“ о безвозмездной передаче в муниципальную собственность каких-то социальных объектов, но, насколько я знаю, безрезультатно», — вспомнил он. Представителю «Атомстройкомплекса» 7 сентября были направлены вопросы по теме, ответы пока не поступили. Профильный вице-мэр Рустам Галямов воздержался от комментариев, многозначительно назвав их «преждевременными». Вероятно, Валерию Ананьеву дадут возможность объясниться в сентябре Фото: Александр Мамаев © URA.RU О похожей ситуации URA.RU писало в апреле 2022 года. Тогда власти отказали «Атомстройкомплексу» в изменении статуса участка на Уралмаше, заподозрив в поддержке активистов, выступавших против строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» в поселке Калиновский. «Знаю, что был предупредительный звонок Ананьеву — наверное, от [мэра Алексея] Орлова», — рассказал свидетель. Однако серьезных доказательств причастности «Атома» к протестам не было. И вскоре зонирование земли в районе улицы Бабушкина поменяли. Примерно в это же время разворачивалась другая интрига. В конце марта Роскомнадзор заблокировал портал It’s My City за распространение недостоверной информации о российской армии. Это был первый подобный случай на Урале. Источники во властных структурах предполагали, что с проблемами могут столкнуться и рекламодатели издания. «Атомстройкомплекс» — один из основных. Принято считать, что это партнерство — инициатива сына Валерия Ананьева Виктора (директор «Атома» по стратегии). Из-за его увлечений Ананьеву-старшему уже приходилось выслушивать от чиновников. В 2019 году в разгар несогласованных протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра выяснилось, что гранты от девелопера ранее получало сообщество «Парки и скверы», предполагаемый организатор волнений. Серьезного наказания, впрочем, ни тогда, ни весной 2022-го не последовало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейший застройщик Екатеринбурга, «Атомстройкомплекс» (глава — миллиардер Валерий Ананьев), впервые за долгое время столкнулся с по-настоящему серьезными санкциями властей. По данным URA.RU, мэрия объявила о заморозке всех перспективных проектов компании в городе — якобы в ответ на нарушение правил ведения бизнеса. И все это — на фоне кулуарных разборок вокруг проваленного ремонта у дома Севастьянова, под окнами резиденции губернатора Евгения Куйвашева. Как писало URA.RU, «Атомстройкомплекс» получил подряд на ремонт нескольких дорожных участков, включая тротуар от проспекта Ленина, 35 до ул. Толмачева. Работы планировалось завершить к 1 сентября. При этом власти, по неофициальной информации, просили уложить всю плитку ко Дню города (20 августа). Но «Атом» не успел. Более того, ремонт до сих пор идет (горадминистрация уже анонсировала штраф). Из-за срыва сроков мэр Алексей Орлов обвинил подчиненных в подставе перед горожанами и главой региона. Сразу после Дня города Ананьева вызвали на разговор в администрацию. Однако в назначенное время принять его не получилось. А задержаться Ананьев не смог — билеты на самолет уже были на руках. Вместо него ответить перед чиновниками должен был директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» Олег Минкин. Но в кабинет он так и не попал. «„Атом“ как раз в это же время совершил ошибку. Начальнику Главархитектуры [Руслану Габдрахманову] дана команда поставить все новые, то есть еще не запущенные, проекты на стоп, не согласовывать граддокументацию», — поделился источник в муниципальной власти, не раскрывая сути претензии. Другой информированный собеседник уточнил, что она может быть связана со скандалом вокруг аварийного дома на ул. Вилонова 86/1. Несколько лет назад «Атомстройкомплекс» выкупил здание и землю под ним для строительства высотки. Но никак не может решить вопрос с несколькими семьями. С начала июня они жалуются (в том числе на приемах в администрации), что их принуждают к невыгодным сделкам — неизвестные якобы выбивают окна, выламывают двери и срезают трубы. Одновременно в лояльных «Атому» СМИ начали появляться материалы, где говорится о том, что собственники квартир серьезно завышают стоимость своих квадратных метров, манипулируя застройщиком. Такие статьи вышли, в частности, на сайте «УрБК» 3 августа и 1 сентября. «В июне „Атом“ дал мэрии обещание уладить конфликт. Через несколько недель, когда из мэрии позвонили в „Атом“, чтобы выяснить, почему этого не произошло и что вообще происходит, там заявили, что за погромами [в бараке] может стоять управляющая компания — „Урал-СТ“», — поделился источник. Эту УК относят к большому коммунальному холдингу, контролируемому группой авторитетных бизнесменов, представленных в гордуме пятью мандатами. «А в „Урал-СТ“ отвергли претензии. Потому что от сноса дома никакой выгоды компания не имеет (эта же позиция отражена в публичных комментариях УК — прим. URA.RU). Мэрии это объяснение показалось более убедительным», — добавил собеседник. «Сейчас любое взаимодействие с „Атомом“ приостановлено. Ананьев в Великобритании. В сентябре должен вернуться [в Екатеринбург]. Может, его позовут [на встречу]», — анонсировал третий собеседник, допустив, что истинная причина конфликта может быть иной. «Например, с начала года администрация ведет переговоры с „Атомом“ о безвозмездной передаче в муниципальную собственность каких-то социальных объектов, но, насколько я знаю, безрезультатно», — вспомнил он. Представителю «Атомстройкомплекса» 7 сентября были направлены вопросы по теме, ответы пока не поступили. Профильный вице-мэр Рустам Галямов воздержался от комментариев, многозначительно назвав их «преждевременными». О похожей ситуации URA.RU писало в апреле 2022 года. Тогда власти отказали «Атомстройкомплексу» в изменении статуса участка на Уралмаше, заподозрив в поддержке активистов, выступавших против строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» в поселке Калиновский. «Знаю, что был предупредительный звонок Ананьеву — наверное, от [мэра Алексея] Орлова», — рассказал свидетель. Однако серьезных доказательств причастности «Атома» к протестам не было. И вскоре зонирование земли в районе улицы Бабушкина поменяли. Примерно в это же время разворачивалась другая интрига. В конце марта Роскомнадзор заблокировал портал It’s My City за распространение недостоверной информации о российской армии. Это был первый подобный случай на Урале. Источники во властных структурах предполагали, что с проблемами могут столкнуться и рекламодатели издания. «Атомстройкомплекс» — один из основных. Принято считать, что это партнерство — инициатива сына Валерия Ананьева Виктора (директор «Атома» по стратегии). Из-за его увлечений Ананьеву-старшему уже приходилось выслушивать от чиновников. В 2019 году в разгар несогласованных протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра выяснилось, что гранты от девелопера ранее получало сообщество «Парки и скверы», предполагаемый организатор волнений. Серьезного наказания, впрочем, ни тогда, ни весной 2022-го не последовало.