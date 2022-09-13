Застройщик, разозливший мэрию Екатеринбурга, пытается спасти бизнес

13 сентября 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Вероятно, сам Валерий Ананьев сейчас не в городе (по слухам, он управляет бизнесом из Великобритании) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава «Атомстройкомплекса», крупнейшей строительной компании Екатеринбурга, Валерий Ананьев, чьи проекты в начале сентября заблокировала мэрия, предпринимает попытку выйти из-под удара. По данным URA.RU, бизнесмен отправил на переговоры с чиновниками своего топ-менеджера — Олега Минкина (директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“»). «Минкина видели в администрации днем [13 сентября]», — поделился источник, не уточнив, к кому конкретно заходил Минкин. Известно, что мэр Алексей Орлов находится в Москве. Его профильный зам Рустам Галямов на момент публикации на звонок корреспондента не ответил. Источник агентства предположил, что задачей Минкина было подготовить почву для предметной встречи с Галямовым или Орловым самого Ананьева. «Возможно, это произойдет ближе к концу недели», — добавил собеседник агентства. Представителю девелопера направлен запрос на комментарий. Ответ на момент публикации не поступил. О том, что мэрия заморозила рассмотрение всех перспективных проектов «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге, URA.RU сообщило 9 сентября. По предварительной информации, причиной мог стать скандал компании с несколькими жильцами аварийного дома на улице Вилонова, 86/1, которые в начале июня жаловались Галямову на беспредел. Тогда «Атом» пообещал, что погасит конфликт, но к сентябрю так и не сделал этого. Статья по теме Мэрия Екатеринбурга наказала миллиардера, нарушившего обещание Параллельно разворачивается скандал вокруг проваленного ремонта в самом центре города, у резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который Орлов просил завершить еще к Дню города. «Атомстройкомплекс», выступающий генподрядчиком, попытался переложить ответственность на поставщика плитки, но чиновники выяснили, что поставщик, вероятно, связан с самой компанией. Работы на участке продолжаются, хотя дедлайн по контракту истек еще 1 сентября. Это далеко не первый кризис в отношениях Ананьева с властью. Наиболее заметный был в 2019 году, когда «Атомстройкомплекс» заподозрили в поддержке активистов, устроивших протест против строительства храма в сквере у драмтеатра, дошедший до федерального центра. Были слухи, что Ананьеву пришлось так же, как и сейчас, обходить кабинеты для восстановления положения. А в апреле 2022-го мэрия посчитала, что «Атом» может быть причастен к волнениям вокруг важной для Орлова стройки транспортно-логистического центра «Уральский». Поскольку серьезных доказательств у чиновников не было, граддокументацию Ананьева по участку на Уралмаше Галямов вскоре разблокировал. Примерно в это же время разворачивалась другая интрига: «Атом» рисковал попасть под санкции за финансирование портала It’s My City, который Роскомнадзор заблокировал за распространение недостоверной информации о российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава «Атомстройкомплекса», крупнейшей строительной компании Екатеринбурга, Валерий Ананьев, чьи проекты в начале сентября заблокировала мэрия, предпринимает попытку выйти из-под удара. По данным URA.RU, бизнесмен отправил на переговоры с чиновниками своего топ-менеджера — Олега Минкина (директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“»). «Минкина видели в администрации днем [13 сентября]», — поделился источник, не уточнив, к кому конкретно заходил Минкин. Известно, что мэр Алексей Орлов находится в Москве. Его профильный зам Рустам Галямов на момент публикации на звонок корреспондента не ответил. Источник агентства предположил, что задачей Минкина было подготовить почву для предметной встречи с Галямовым или Орловым самого Ананьева. «Возможно, это произойдет ближе к концу недели», — добавил собеседник агентства. Представителю девелопера направлен запрос на комментарий. Ответ на момент публикации не поступил. О том, что мэрия заморозила рассмотрение всех перспективных проектов «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге, URA.RU сообщило 9 сентября. По предварительной информации, причиной мог стать скандал компании с несколькими жильцами аварийного дома на улице Вилонова, 86/1, которые в начале июня жаловались Галямову на беспредел. Тогда «Атом» пообещал, что погасит конфликт, но к сентябрю так и не сделал этого. Параллельно разворачивается скандал вокруг проваленного ремонта в самом центре города, у резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который Орлов просил завершить еще к Дню города. «Атомстройкомплекс», выступающий генподрядчиком, попытался переложить ответственность на поставщика плитки, но чиновники выяснили, что поставщик, вероятно, связан с самой компанией. Работы на участке продолжаются, хотя дедлайн по контракту истек еще 1 сентября. Это далеко не первый кризис в отношениях Ананьева с властью. Наиболее заметный был в 2019 году, когда «Атомстройкомплекс» заподозрили в поддержке активистов, устроивших протест против строительства храма в сквере у драмтеатра, дошедший до федерального центра. Были слухи, что Ананьеву пришлось так же, как и сейчас, обходить кабинеты для восстановления положения. А в апреле 2022-го мэрия посчитала, что «Атом» может быть причастен к волнениям вокруг важной для Орлова стройки транспортно-логистического центра «Уральский». Поскольку серьезных доказательств у чиновников не было, граддокументацию Ананьева по участку на Уралмаше Галямов вскоре разблокировал. Примерно в это же время разворачивалась другая интрига: «Атом» рисковал попасть под санкции за финансирование портала It’s My City, который Роскомнадзор заблокировал за распространение недостоверной информации о российской армии.