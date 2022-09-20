В ХМАО начала работу комиссия по частичной мобилизации

21 сентября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Всем участникам комиссии объясняют, как проводить частичную мобилизацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Ханты-Мансийском автономном округе приступает к работе комиссия по частичной мобилизации. Первое заседание проводит губернатор Наталья Комарова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько источников в правительстве региона. «По сути, это призывная комиссия, которая и без мобилизации работает в округе в мирное время, но сейчас подход более строгий и вопросы посерьезнее. Это же не просто в армию отправляют людей. А в район специальной военной операции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел „разнарядку“ в Центральный военный округ, оттуда идут „лимиты“ числа мобилизуемых в окружной комиссариат. Окружную разнарядку распределяют по районам и городам, чтобы каждому была понятна нормативка. На первом заседании — ответы на самые главные вопросы. Потому что даже частичная мобилизация в современной России не проводилась. И пока многое непонятно», — сообщил источник URA.RU в правительстве.



Отправление на территорию специальной военной операции будет лишь после переподготовки. Сначала призывать будут солдат, старшин, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. В первую очередь рассматривают тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях, и добровольцев. Чтобы получить официальный комментарий, агентство направило запросы в правительство Югры и в окружной военный комиссариат. На момент написания материала ответы не поступили.



Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» (ХМАО) начали вручать повестки, по которым они будут обязаны отправиться на учебные сборы. Сотрудникам компании необходимо явиться на контрольную явку в местный военный комиссариат 23 сентября. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе приступает к работе комиссия по частичной мобилизации. Первое заседание проводит губернатор Наталья Комарова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько источников в правительстве региона. «По сути, это призывная комиссия, которая и без мобилизации работает в округе в мирное время, но сейчас подход более строгий и вопросы посерьезнее. Это же не просто в армию отправляют людей. А в район специальной военной операции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел „разнарядку“ в Центральный военный округ, оттуда идут „лимиты“ числа мобилизуемых в окружной комиссариат. Окружную разнарядку распределяют по районам и городам, чтобы каждому была понятна нормативка. На первом заседании — ответы на самые главные вопросы. Потому что даже частичная мобилизация в современной России не проводилась. И пока многое непонятно», — сообщил источник URA.RU в правительстве. Отправление на территорию специальной военной операции будет лишь после переподготовки. Сначала призывать будут солдат, старшин, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. В первую очередь рассматривают тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях, и добровольцев. Чтобы получить официальный комментарий, агентство направило запросы в правительство Югры и в окружной военный комиссариат. На момент написания материала ответы не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам компании «Сургутнефтегаз» (ХМАО) начали вручать повестки, по которым они будут обязаны отправиться на учебные сборы. Сотрудникам компании необходимо явиться на контрольную явку в местный военный комиссариат 23 сентября. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.