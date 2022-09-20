Депутат Госдумы Ильтяков готов пойти в армию

21 сентября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков готов пойти в армию, если призовет страна. Об этом политик рассказал URA.RU, комментируя объявленную в стране частичную мобилизацию. «Если Родина призовет, каждый из нас должен быть готов. Мы давали присягу, служа в Вооруженных силах СССР. С самого детства, когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован. И где важнее использовать наши ресурсы, здоровье, силы, жизнь, если потребуется, это все как Родина скажет. Это не громкие слова, это моя обычная точка зрения, которой придерживаюсь всю жизнь», — сказал Ильтяков. Депутат Госдумы заявил, что каждый мужчина должен быть готов к отражению агрессии против своей страны и защищать своих близких. Ранее URA.RU писало, что о своей готовности встать в строй для службы в армии заявили челябинские депутаты Олег Голиков и Станислав Наумов. Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин готов отправиться на спецоперацию, чтобы защищать Россию. Приказ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Предполагается мобилизировать 300 тысяч человек из резерва. Глава государства и министр обороны Сергей Шойгу заявили, что на Украине вооруженные силы России фактически вынуждены вести борьбу против стран Запада и готовы использовать все средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от НАТО. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ее основная цель, по словам президента, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.