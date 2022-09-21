Депутат Госдумы от Пермского края готова принять участие в спецоперации

Ирина Ивенских уверена, что ее профессиональный опыт пригодится на освобожденных территориях Донбасса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских направила на имя спикера ГД РФ Вячеслава Володина просьбу отправить ее в Донбасс. Письмо депутата опубликовал telegram-канал «Вежливые люди».

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности направления меня на восстановление мирной жизни территории Донбасса, с целью оказания профессиональной психолого-педагогической помощи образовательным учреждениям. <…> Уверена, что мой профессиональный прикладной опыт необходим и полезен для помощи выстраивания систем воспитания и обучения детей на освобожденных территориях», — написала Ивенских.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Это решение он озвучил во время экстренного обращения. Призыву подлежат только те граждане, которые состоят в запасе, проходили службу в рядах ВС РФ и имеют определенные специальности и соответствующий опыт.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ближайшее время планирует провести встречу с руководителями силовых структур региона. На ней будут обсуждать вопросы частичной мобилизации. Ее объемы и сроки пока неизвестны. В Прикамье ждут письма Минобороны. Власти региона заявили, что окажут содействие военкомату в вопросах мобилизации.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко вновь готовится участвовать в специальной военной операции. В беседе с корреспондентом агентства он указал, что все вопросы о его участии в СВО сняло введение в России частичной мобилизации.