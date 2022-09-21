Жители Курганской области получают повестки после объявления мобилизации в РФ

Граждане, подлежащие призыву, обязаны явиться в пункт сбора в сроки, указанные в повестке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Курганской области стали получать повестки после начала частичной мобилизации в стране. Такая информация распространяется в сети.

«Сегодня (21 сентября) мужу вручили повестку под роспись. Что мне делать? У нас двое детей», — спрашивает одна из подписчиц telegram-канала «Я люблю Курган».

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», граждане, на которых распространяется частичная мобилизация, должны при получении повестки явиться в обозначенные пункт сбора на территории. Им также запрещено менять место жительства без разрешения военкомата. Перечь людей, которые могут рассчитывать на отсрочку, прилагается к документу.

О начале частичной мобилизации в РФ сообщил глава государства Владимир Путин 21 сентября. По его словам, это вынужденная мера «для защиты России, ее суверенитета и целостности». В Минобороны РФ при этом подчеркивают, что частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об отмене отпусков для руководителей всех уровня из-за объявленной частичной мобилизации в России. Он отмечал, что сейчас проводится совместная работа с военным комиссариатом региона. Также корреспонденты агентства сообщали, что зауральцам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Видеоролик с предупреждением опубликовало УМВД России по Курганской области. На этом фоне депутат Госудумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил о готовности пойти в армию, если его призовут.