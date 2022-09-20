Курганская полиция предостерегла жителей от участия в несанкционированных митингах

21 сентября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Курганцам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганцам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Видеоролик с предупреждением появился на странице УМВД России по Курганской области соцсети «ВКонтакте» «Уважаемые граждане, участие в несогласованных собраниях, митингах, демонстрациях или шествиях влечет за собой ответственность согласно законодательству РФ», — гласит описание к ролику. Запись была опубликована днем 21 сентября. Ранее в telegram-каналах появились сообщения с призывами выйти на улицы. С подобным заявлением выступило молодежное движение «Весна». Россиянам, в том числе курганцам, предложили протестовать против частичной мобилизации. В призывах были указаны место и время проведения акции в каждом из городов. Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации граждан. В курганском военкомате прокомментировали о состоянии готовности к подобному решению.

Курганцам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Видеоролик с предупреждением появился на странице УМВД России по Курганской области соцсети «ВКонтакте» «Уважаемые граждане, участие в несогласованных собраниях, митингах, демонстрациях или шествиях влечет за собой ответственность согласно законодательству РФ», — гласит описание к ролику. Запись была опубликована днем 21 сентября. Ранее в telegram-каналах появились сообщения с призывами выйти на улицы. С подобным заявлением выступило молодежное движение «Весна». Россиянам, в том числе курганцам, предложили протестовать против частичной мобилизации. В призывах были указаны место и время проведения акции в каждом из городов. Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации граждан. В курганском военкомате прокомментировали о состоянии готовности к подобному решению.