20 сентября 2022

Курганская полиция предостерегла жителей от участия в несанкционированных митингах

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, шествие, митинг, спецназ, омон
Курганцам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Курганцам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Видеоролик с предупреждением появился на странице УМВД России по Курганской области соцсети «ВКонтакте»

«Уважаемые граждане, участие в несогласованных собраниях, митингах, демонстрациях или шествиях влечет за собой ответственность согласно законодательству РФ», — гласит описание к ролику. Запись была опубликована днем 21 сентября.

Ранее в telegram-каналах появились сообщения с призывами выйти на улицы. С подобным заявлением выступило молодежное движение «Весна». Россиянам, в том числе курганцам, предложили протестовать против частичной мобилизации. В призывах были указаны место и время проведения акции в каждом из городов.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации граждан. В курганском военкомате прокомментировали о состоянии готовности к подобному решению.

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Курганцам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Видеоролик с предупреждением появился на странице УМВД России по Курганской области соцсети «ВКонтакте» «Уважаемые граждане, участие в несогласованных собраниях, митингах, демонстрациях или шествиях влечет за собой ответственность согласно законодательству РФ», — гласит описание к ролику. Запись была опубликована днем 21 сентября. Ранее в telegram-каналах появились сообщения с призывами выйти на улицы. С подобным заявлением выступило молодежное движение «Весна». Россиянам, в том числе курганцам, предложили протестовать против частичной мобилизации. В призывах были указаны место и время проведения акции в каждом из городов. Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации граждан. В курганском военкомате прокомментировали о состоянии готовности к подобному решению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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