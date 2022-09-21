Финляндия закроет границы для всех россиян

22 сентября 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Финляндия готовит национальное решение по запрету на въезд для россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в ходе пресс-конференции на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. «Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — приводит слова финского министра газета Iltalehti. Как отметил Хаависто, сейчас в стране идет подготовка национального решения, разработкой которого занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа. В сентября Евросоюз принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией, в результате чего страны ЕС получили право ограничивать перемещения граждан РФ по шенгенскому пространству. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян. При этом посольство Финляндии опровергало возможность запрета на въезд для граждан РФ.

Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в ходе пресс-конференции на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. «Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — приводит слова финского министра газета Iltalehti. Как отметил Хаависто, сейчас в стране идет подготовка национального решения, разработкой которого занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа. В сентября Евросоюз принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией, в результате чего страны ЕС получили право ограничивать перемещения граждан РФ по шенгенскому пространству. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян. При этом посольство Финляндии опровергало возможность запрета на въезд для граждан РФ.