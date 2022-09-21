Бывший курганский вице-губернатор высказался о мобилизации в РФ

Бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов поддержал решение о частичной мобилизации в России

Владислав Кузнецов считает, что мобилизация в РФ — это вынужденная мера Фото: Илья Московец © URA.RU

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Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов (сейчас занимает пост первого зампредседателя правительства Луганской Народной Республики) поддержал решение руководства России о частичной мобилизации на территории. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.

«Эта мера [частичная мобилизация] необходима для защиты суверенитета не только территорий России, но и нас с вами [жителей ЛНР]. Важно, что решение принято до объявления результатов референдума. Россия не бросает нас один на один с нашим врагом», — считает Кузнецов.

Также в сообщении зампредседателя правительства ЛНР призвал жителей Луганщины принять участие в референдуме по присоединению к России. «Призываю всех жителей сделать выбор сердцем, искренне и навсегда», — написал Владислав Кузнецов.

Референдумы о вхождении в состав в РФ на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 сентября. Проведенные опросы показали, что местные жители мечтают о стабильности и хотят, чтобы Россия их защитила. Референдум в Запорожье пройдет по примеру крымского опыта, согласно действующим законам РФ.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации на территории. По его словам руководства Минобороны, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не затронет.

Российская армия с февраля принимает участие в спецоперации. Как неоднократно заявлял Владимир Путин, основная ее цель — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинского режима и нацбатов.