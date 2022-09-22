В Тюмени создали уникальный аналог иностранным буровым установкам

В Тюмени собрали первую отечественную буровую установку для работы на шельфе

22 сентября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Тюменская буровая будет работать на шельфе в ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В тюменском филиале компании «Уралмаш НГО Холдинг» собрали первую в России буровую установку для работы на шельфе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Установка будет работать на газовом месторождении «Каменномысское-море» (ЯНАО). «Буровая, собранная в Тюмени, станет „сердцем“ морской ледостойкой платформы, которую задействуют на обустройстве газового месторождения „Каменномысское-море“. После приемки комплекс отправят в Мурманск на верфь-интегратор для установки на стационарную платформу. Ее по Северному морскому пути доставят в Обскую губу. Раньше буровое оборудование для разведки и добычи углеводородов на шельфе России было на 100% иностранным. Тюменская установка станет первой отечественной», — написал глава региона. Ранее Моор заявлял, что в тюменском нефтегазовом кластере может появиться нефтесервисное предприятие мирового уровня. По словам губернатора, оно будет продавать свои услуги на рынках дружественных к России стран.

В тюменском филиале компании «Уралмаш НГО Холдинг» собрали первую в России буровую установку для работы на шельфе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Установка будет работать на газовом месторождении «Каменномысское-море» (ЯНАО). «Буровая, собранная в Тюмени, станет „сердцем“ морской ледостойкой платформы, которую задействуют на обустройстве газового месторождения „Каменномысское-море“. После приемки комплекс отправят в Мурманск на верфь-интегратор для установки на стационарную платформу. Ее по Северному морскому пути доставят в Обскую губу. Раньше буровое оборудование для разведки и добычи углеводородов на шельфе России было на 100% иностранным. Тюменская установка станет первой отечественной», — написал глава региона. Ранее Моор заявлял, что в тюменском нефтегазовом кластере может появиться нефтесервисное предприятие мирового уровня. По словам губернатора, оно будет продавать свои услуги на рынках дружественных к России стран.