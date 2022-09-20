Моор: Тюмень способна создать нефтесервисного игрока мирового уровня

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выйти на зарубежные нефтесервисные рынки

По словам Моора, тюменская компания сможет продавать услуги на зарубежных рынках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском нефтегазовом кластере может появиться нефтесервисное предприятие мирового уровня. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая в Тюмени на площадке промышленно-энергетического форума TNF-2022, трансляция которого идет онлайн.

«Мы в состоянии вырастить в регионе нефтесервисного игрока мирового уровня. Такого, который мог бы продавать свои услуги на рынках дружественных [к России] стран», — отметил губернатор.

По словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который также прибыл на форум, федерация поддержит развитие промышленных кластеров в стране. «Мы точно будем это поддерживать, это вписывается в промышленную политику с учетом поручения президента России», — добавил он.

Тюменский межрегиональный нефтегазовый кластер объединяет как поставщиков услуг и оборудования, так и добывающие компании. Его главная задача обеспечить взаимодействие внутри нефтегазовой экосистемы и добиться успехов в импортозамещении. В кластер, в частности, входят такие крупные игроки ТЭК как «Газмпром», «Мессояханефтегаз» и «Алмаз — Антей».