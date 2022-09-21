21 сентября 2022

Курганские пограничники рассказали о готовности к увеличению потока на границе с Казахстаном

В Курганской области силовики готовы к увеличению потока на границе с Казахстаном
© Служба новостей «URA.RU»
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Пограничники сообщили о спокойной ситуации на границе с Казахстаном в Курганской области Фото:

На границе с Казахстаном в Курганской области не наблюдается значительного изменения пассажиропотока, при этом служащие пограничной службы готовы справиться с возможным увеличением трафика. Об этом URA.RU рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«На пропускном пункте государственной границы в Курганской области ситуация спокойная, увеличения трафика не наблюдается», — сообщили в управлении. Также было отмечено, что пограничники готовы к возможному росту числа желающих пересечь границу.

Ранее российские СМИ писали о резком росте цен на авиаперелеты за границу. Так, билеты из Москвы в Астану подскочили в цене почти в 5 раз после объявления о частичной мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным. Указ о мобилизации затронет лиц, служивших в армии, бывших военных, обучавшихся военным специальностям граждан.

URA.RU сообщало, что после объявления о частичной мобилизации в курганский военкомат 22 сентября пришли граждане с повестками. До этого в военкомате рассказали о состоянии готовности к частичной мобилизации.

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На границе с Казахстаном в Курганской области не наблюдается значительного изменения пассажиропотока, при этом служащие пограничной службы готовы справиться с возможным увеличением трафика. Об этом URA.RU рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «На пропускном пункте государственной границы в Курганской области ситуация спокойная, увеличения трафика не наблюдается», — сообщили в управлении. Также было отмечено, что пограничники готовы к возможному росту числа желающих пересечь границу. Ранее российские СМИ писали о резком росте цен на авиаперелеты за границу. Так, билеты из Москвы в Астану подскочили в цене почти в 5 раз после объявления о частичной мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным. Указ о мобилизации затронет лиц, служивших в армии, бывших военных, обучавшихся военным специальностям граждан. URA.RU сообщало, что после объявления о частичной мобилизации в курганский военкомат 22 сентября пришли граждане с повестками. До этого в военкомате рассказали о состоянии готовности к частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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