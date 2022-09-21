Президент Путин присвоил губернатору Шумкову новый статус

Новый статус губернатора Вадима Шумкова связан с объявлением частичной мобилизацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков по указу президента России Владимира Путина возглавил региональную призывную комиссию. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавил региональную призывную комиссию. Совместная с военкоматом работа по содействию проведению частичной мобилизации организована согласно указу Президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина», — указано в сообщении. Оборонным предприятиям области, по словам властей, будет оказано содействие для выполнения гособоронзаказа.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По этой причине в регионе у руководства в сфере власти отменили отпуска, а департаменты областного правительства и мэрии Кургана перевели на усиленный режим работы.