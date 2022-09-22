22 сентября 2022

В Киеве заявили о желании НАТО присоединиться к конфликту на Украине

Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании НАТО «присоединиться к Киеву»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
Страны НАТО хотят поучаствовать в конфликте на Украине, считает Дмитрий Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс хочет «присоединиться» к Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета безопасности ООН.

«Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», — заявил Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос о потенциальном членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Расширение НАТО, куда Украина изъявила желание вступить, противоречит обещаниям Запада 1991 года. Североатлантический альянс в своих ответах по гарантиям безопасности зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности» России, в частности, нерасширение на восток — включая вступление в альянс Украины. Именно высокомерие Запада и киевского режима привело к началу конфликта на Украине, пишет издание 19FortyFive. Американский экономист Джеффри Сакс также отметил, что США напрасно проигнорировали предостережения президента РФ Владимира Путина о стремлении Украины в НАТО.

В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева. Путин объявил о частичной мобилизации россиян 21 сентября этого года.

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Североатлантический альянс хочет «присоединиться» к Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета безопасности ООН. «Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», — заявил Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос о потенциальном членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС. Расширение НАТО, куда Украина изъявила желание вступить, противоречит обещаниям Запада 1991 года. Североатлантический альянс в своих ответах по гарантиям безопасности зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности» России, в частности, нерасширение на восток — включая вступление в альянс Украины. Именно высокомерие Запада и киевского режима привело к началу конфликта на Украине, пишет издание 19FortyFive. Американский экономист Джеффри Сакс также отметил, что США напрасно проигнорировали предостережения президента РФ Владимира Путина о стремлении Украины в НАТО. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева. Путин объявил о частичной мобилизации россиян 21 сентября этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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