Макрон: завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность ЗАЭС

Завершается подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС, теперь будем уверенными, что в этом районе больше нет вооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений», — сказал французский лидер он в интервью телеканалу CNN.
ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Позже глава агентства отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов МАГАТЭ на месте.
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Завершается подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС, теперь будем уверенными, что в этом районе больше нет вооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений», — сказал французский лидер он в интервью телеканалу CNN. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов. Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Позже глава агентства отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов МАГАТЭ на месте.