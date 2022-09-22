Макрон: завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность ЗАЭС

23 сентября 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон убежден, что данное соглашение даст право быть уверенным, что в районе ЗАЭС больше нет вооружений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завершается подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС, теперь будем уверенными, что в этом районе больше нет вооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений», — сказал французский лидер он в интервью телеканалу CNN. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов. Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Позже глава агентства отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов МАГАТЭ на месте.

Завершается подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС, теперь будем уверенными, что в этом районе больше нет вооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений», — сказал французский лидер он в интервью телеканалу CNN. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов. Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Позже глава агентства отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов МАГАТЭ на месте.