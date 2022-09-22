22 сентября 2022

Макрон: завершается подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, макрон эммануэль
Эмманюэль Макрон убежден, что данное соглашение даст право быть уверенным, что в районе ЗАЭС больше нет вооружений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Завершается подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС, теперь будем уверенными, что в этом районе больше нет вооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений», — сказал французский лидер он в интервью телеканалу CNN.

ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Позже глава агентства отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов МАГАТЭ на месте.

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Завершается подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС, теперь будем уверенными, что в этом районе больше нет вооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений», — сказал французский лидер он в интервью телеканалу CNN. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов. Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Позже глава агентства отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов МАГАТЭ на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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