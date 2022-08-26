Глава МАГАТЭ нашел способ прекратить обстрелы Запорожской АЭС

На месте ЗАЭС могут постоянно находиться члены МАГАТЭ, сказал гендиректор Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обстрелы Запорожской АЭС может прекратить постоянное присутствие членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на месте. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Уже сама поездка экспертов через зону военных действий является не простым делом. Поэтому мы должны обезопасить наш маршрут, мы должны сделать это в координации между двумя странами, что в данных обстоятельствах непросто. Мы также должны рассчитывать на поддержку ООН и их бронетехники, которая доставит нас туда. Это логистика, затем на техническом уровне вы должны четко определить параметры миссии и, возможно, установить постоянное присутствие Агентства на месте», — сказал Гросси в интервью французской радиостанции RFI.

Ежедневно украинские националисты обстреливают Энергодар, где находится атомная электростанция. В МИД РФ заявили, что украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ ВСУ обстреливать Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ выяснили, что в случае катастрофы на атомном объекте, радиацией накроет несколько стран Европы.

В Энергодар с миссией собрались члены МАГАТЭ, это также одобрил президент РФ Владимир Путин. А первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в ближайшее время Вооруженные силы России подавят все точки, откуда украинские боевики ведут обстрелы по ЗАЭС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс.