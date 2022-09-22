В России открылись первые участки для голосования на референдумах

На Камчатке открылись первые в РФ пункты для голосования на референдумах

На Камчатке начались референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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На Камчатке началось голосование на референдуме о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Участки открыты в пунктах временного размещения для беженцев.

«Четыре дня, с 23 по 26 сентября голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября — в помещении для голосования, расположенного в здании Камчатского промышленного техникума», — заявили РИА «Новости» в избирательной комиссии региона. Там добавили, что для участников голосования была открыта горячая линия, на которой их смогут проинформировать по вопросам референдума.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса среди жителей ЛДНР, находящихся на территории РФ, о готовности принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября. Политолог Алексей Мартынов предрек, что грядущие референдумы подарят Украине мир. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заверила, что грядущие референдумы пройдут в тяжелейших условиях.