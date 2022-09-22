Власти ЯНАО организуют четыре сборных пункта для мобилизованных

Глава муниципалитетов поручили проработать этот вопрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сборные пункты для мобилизованных жителей ЯНАО подготавливают в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. Соответствующее распоряжение получили главы этих муниципалитетов на заседании мобилизационной комиссии. Протокол заседании комиссии по мобилизации, находится в распоряжении URA.RU. Его подлинность подтвердили в правительстве региона.

«Главам муниципальных образований город Салехард, город Новый Уренгой, город Ноябрьск и Надымский район обеспечить создание и оснащение пунктов временного размещения граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в документе. Срок исполнения поручения до 26 сентября.

В Салехарде подготовят пункт на 110 мест, в Новом Уренгое — 350 мест, в Ноябрьске 380 мест и в Надымском районе на 80 мест. Всего от Ямала будут мобилизованы 920 человек.

Также сотрудники Росгвардии и полиции берут под усиленную охрану военкоматы. Ранее сообщалось, что всем призывникам власти предоставят единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. А с 24 февраля РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, главная цель которой — защита населения Донбасса.