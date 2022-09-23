МИД РФ: Москва никому не угрожает ядерным оружием

Россия не угрожает ядерным оружием другим странам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.
«Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает о риске вмешательства в спецоперацию. Россия делает все для минимизации рисков применения ракетно-ядерного орудия кем-либо в мире», — цитируют Рябкова РИА «Новости». Так он отреагировал на реакцию США после заявления президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин сказал, что Россия будет использовать все средства для защиты от стран НАТО, передает «Утро.ру». По его словам, Запад использует ядерный шантаж. В США восприняли всерьез слова Путина, но отметили, что не изменят уровень готовности ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский не поверил, что Россия может применить ядерное оружие. Путин не блефовал, когда сказал о защите России ядерным оружием, цитирует RT президента Сербии Александра Вучича.
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Россия не угрожает ядерным оружием другим странам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса. «Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает о риске вмешательства в спецоперацию. Россия делает все для минимизации рисков применения ракетно-ядерного орудия кем-либо в мире», — цитируют Рябкова РИА «Новости». Так он отреагировал на реакцию США после заявления президента РФ Владимира Путина. Ранее Путин сказал, что Россия будет использовать все средства для защиты от стран НАТО, передает «Утро.ру». По его словам, Запад использует ядерный шантаж. В США восприняли всерьез слова Путина, но отметили, что не изменят уровень готовности ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский не поверил, что Россия может применить ядерное оружие. Путин не блефовал, когда сказал о защите России ядерным оружием, цитирует RT президента Сербии Александра Вучича.