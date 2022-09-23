Венгрия отказалась закрывать границы для россиян 24 сентября 2022 в 00:09 Размер текста - 17 + Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы российским гражданам. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. «Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», — заявил Сийярто. Слова министра приводит ТАСС. Ранее Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз россиянам, страны Прибалтики запретили въезд россиянам по шенгенским визам. Такие меры стали ответом западных стран на спецоперацию РФ на Украине. На фоне этого границы для граждан РФ закрыли страны Балтии. Аналогичное решение 23 сентября приняла Финляндия, которая не желает быть страной транзита для шенгенских виз, выданных другими странами. Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы российским гражданам. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. «Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», — заявил Сийярто. Слова министра приводит ТАСС. Ранее Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз россиянам, страны Прибалтики запретили въезд россиянам по шенгенским визам. Такие меры стали ответом западных стран на спецоперацию РФ на Украине. На фоне этого границы для граждан РФ закрыли страны Балтии. Аналогичное решение 23 сентября приняла Финляндия, которая не желает быть страной транзита для шенгенских виз, выданных другими странами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям