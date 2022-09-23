23 сентября 2022

Белый дом запретил американцам ехать на Украину в качестве наемников

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США призвали американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США призывают американцев не ездить на Украину с целью участия там в боевых действиях. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину. <…> Те, кто участвуют [там] в боевых действиях, подвергаются серьезному риску. США не могут гарантировать их безопасность», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон признателен Киеву за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры, и в Штатах с нетерпением ждут воссоединения этих американских граждан со своими семьями.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. США вместе с другими странами Запада оказывает содействие Киеву, отправляя наемников и многочисленные партии оружия. Американцы Александер Дрюке и Энди Хьюн стали первыми иностранными боевиками, плененными союзными войсками этим летом. Наемников ждала смертная казнь. 21 сентября Россия освободила их в рамках обмена военнопленными. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

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Власти США призывают американцев не ездить на Украину с целью участия там в боевых действиях. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину. <…> Те, кто участвуют [там] в боевых действиях, подвергаются серьезному риску. США не могут гарантировать их безопасность», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон признателен Киеву за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры, и в Штатах с нетерпением ждут воссоединения этих американских граждан со своими семьями. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. США вместе с другими странами Запада оказывает содействие Киеву, отправляя наемников и многочисленные партии оружия. Американцы Александер Дрюке и Энди Хьюн стали первыми иностранными боевиками, плененными союзными войсками этим летом. Наемников ждала смертная казнь. 21 сентября Россия освободила их в рамках обмена военнопленными. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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