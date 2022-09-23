Белый дом запретил американцам ехать на Украину в качестве наемников

24 сентября 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

США призвали американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США призывают американцев не ездить на Украину с целью участия там в боевых действиях. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину. <…> Те, кто участвуют [там] в боевых действиях, подвергаются серьезному риску. США не могут гарантировать их безопасность», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон признателен Киеву за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры, и в Штатах с нетерпением ждут воссоединения этих американских граждан со своими семьями. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. США вместе с другими странами Запада оказывает содействие Киеву, отправляя наемников и многочисленные партии оружия. Американцы Александер Дрюке и Энди Хьюн стали первыми иностранными боевиками, плененными союзными войсками этим летом. Наемников ждала смертная казнь. 21 сентября Россия освободила их в рамках обмена военнопленными. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Власти США призывают американцев не ездить на Украину с целью участия там в боевых действиях. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину. <…> Те, кто участвуют [там] в боевых действиях, подвергаются серьезному риску. США не могут гарантировать их безопасность», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон признателен Киеву за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры, и в Штатах с нетерпением ждут воссоединения этих американских граждан со своими семьями. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. США вместе с другими странами Запада оказывает содействие Киеву, отправляя наемников и многочисленные партии оружия. Американцы Александер Дрюке и Энди Хьюн стали первыми иностранными боевиками, плененными союзными войсками этим летом. Наемников ждала смертная казнь. 21 сентября Россия освободила их в рамках обмена военнопленными. Посредником в сделке выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.