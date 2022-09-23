В Сургуте ищут бухгалтера с зарплатой в миллион

Бухгалтеру в Сургуте предлагают зарплату до 1 миллиона рублей
В Сургуте (ХМАО) ищут главного бухгалтера в нефтегазовую компанию на зарплату в один миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте hh.ru.
«Требования: опыт работы в должности главного бухгалтера крупной компании. Желание дополнительного дохода от привлечения клиентов на аудит или трансформацию бухгалтерской отчетности. Зарплата от 200 тысяч до 1 миллиона рублей», — уточняется в описании вакансии.
Ранее URA.RU рассказывало, что компания Яндекс.Еда ищут курьера на доставку еды по Сургуту на зарплату 110 тысяч рублей. Опыт не требуется.
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