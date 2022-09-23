23 сентября 2022
22 сентября 2022

В Сургуте ищут бухгалтера с зарплатой в миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Бухгалтеру в Сургуте предлагают зарплату до 1 миллиона рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) ищут главного бухгалтера в нефтегазовую компанию на зарплату в один миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте hh.ru.

«Требования: опыт работы в должности главного бухгалтера крупной компании. Желание дополнительного дохода от привлечения клиентов на аудит или трансформацию бухгалтерской отчетности. Зарплата от 200 тысяч до 1 миллиона рублей», — уточняется в описании вакансии.

Ранее URA.RU рассказывало, что компания Яндекс.Еда ищут курьера на доставку еды по Сургуту на зарплату 110 тысяч рублей. Опыт не требуется.

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В Сургуте (ХМАО) ищут главного бухгалтера в нефтегазовую компанию на зарплату в один миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте hh.ru. «Требования: опыт работы в должности главного бухгалтера крупной компании. Желание дополнительного дохода от привлечения клиентов на аудит или трансформацию бухгалтерской отчетности. Зарплата от 200 тысяч до 1 миллиона рублей», — уточняется в описании вакансии. Ранее URA.RU рассказывало, что компания Яндекс.Еда ищут курьера на доставку еды по Сургуту на зарплату 110 тысяч рублей. Опыт не требуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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