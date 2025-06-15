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В ХМАО массово горят бани

В ХМАО за одну ночь сгорели пять бань: в Сургуте, Пыть-Яхе и Советском
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за ночь сгорели пять бань
В ХМАО за ночь сгорели пять бань Фото:

В ночь с 15 на 16 июня в Ханты-Мансийском автономном округе произошло сразу несколько возгораний бань. Пожары зафиксированы в Сургуте, Пыть-Яхе и Советском, сообщило окружное управление МЧС.

«В Сургуте огонь полностью охватил баню в СНТ "Энергетик-4", в Пыть-Яхе пламя бушевало в отдельно стоящей постройке, а в городе Советском одновременно загорелись три бани и хозяйственная постройка. Во всех случаях для тушения были задействованы силы МЧС, причины возгораний выясняются», — сообщило ведомство в на официальном сайте.

Первое сообщение о пожаре поступило в 21:14 из Сургута — баня уже горела открытым огнем, ликвидация заняла около 25 минут. В Пыть-Яхе огонь заметили в 00:57, локализовать пламя удалось к 01:26.

Крупнейшее ЧП произошло в Советском: в 01:15 вспыхнули сразу три бани и хозпостройка. К тушению привлекли 19 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло в СОНТ «Крылья Сургута» на улице Утренняя 7-я.

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В ночь с 15 на 16 июня в Ханты-Мансийском автономном округе произошло сразу несколько возгораний бань. Пожары зафиксированы в Сургуте, Пыть-Яхе и Советском, сообщило окружное управление МЧС. «В Сургуте огонь полностью охватил баню в СНТ "Энергетик-4", в Пыть-Яхе пламя бушевало в отдельно стоящей постройке, а в городе Советском одновременно загорелись три бани и хозяйственная постройка. Во всех случаях для тушения были задействованы силы МЧС, причины возгораний выясняются», — сообщило ведомство в на официальном сайте. Первое сообщение о пожаре поступило в 21:14 из Сургута — баня уже горела открытым огнем, ликвидация заняла около 25 минут. В Пыть-Яхе огонь заметили в 00:57, локализовать пламя удалось к 01:26. Крупнейшее ЧП произошло в Советском: в 01:15 вспыхнули сразу три бани и хозпостройка. К тушению привлекли 19 человек личного состава и пять единиц техники. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло в СОНТ «Крылья Сургута» на улице Утренняя 7-я.
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