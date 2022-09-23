В Херсонской области подвели итоги первого дня референдума

Явка избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России составила 15,31%, однако наибольшее количество граждан ожидается 25 сентября. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
«По итогам первого дня голосования о вхождении Херсонской области в состав России на правах субъектах РФ явка избирателей составила 15,31% от общего списочного состава избирателей», — заявила Марина Захарова. Она добавила, что избирательная комиссия ожидает наибольшую явку в воскресенье 25 сентября.
Явных нарушений на участках зафиксировано не было, кроме единичных провокационных случаев, продолжила глава избиркома Херсонской области. Голосование прошло на всей территории региона без исключений, резюмировала она.
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Явка избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России составила 15,31%, однако наибольшее количество граждан ожидается 25 сентября. Об этом сообщила корреспонденту URA.RU глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. «По итогам первого дня голосования о вхождении Херсонской области в состав России на правах субъектах РФ явка избирателей составила 15,31% от общего списочного состава избирателей», — заявила Марина Захарова. Она добавила, что избирательная комиссия ожидает наибольшую явку в воскресенье 25 сентября. Явных нарушений на участках зафиксировано не было, кроме единичных провокационных случаев, продолжила глава избиркома Херсонской области. Голосование прошло на всей территории региона без исключений, резюмировала она. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в ходе референдумов. Власти Запорожья утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился сорвать проведение референдумов.