Депутаты от партии «Единая Россия» уходят на фронт

Многие из депутатов ЕР подали заявления на мобилизацию добровольно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Региональные и муниципальные депутаты от «Единой России» отправляются на фронт. Многие из них подали заявления на мобилизацию добровольно. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев», — говорится в сообщении.

В Карелии заявление на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова, которая также возглавляет Медвежьегорскую ЦРБ. От Краснодарского края в спецоперации примут участие четыре депутата от «Единой России». Так, в зону СВО отправятся Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артем Сухин и Александр Немец. В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Сергей Мишин.

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что первые четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт. Они объяснили свое желание принять участие в спецоперации любовью к родине и детям.

Президент России Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении частичной мобилизации в стране. Данное решение принято в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса.