В Северодонецке похвалили пермяков, пришедших на митинг в поддержку референдума

На митинг в поддержку референдума вышли тысячи пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Северодонецке отметили желание пермяков поддержать референдум по присоединению освобожденных территорий Украины к России. Об этом сообщили в администрации города Луганской народной республики.

«В Пермском крае был проведен митинг-концерт „Своих не бросаем“ в поддержку инициативы жителей регионов Донбасса, а так же Херсонской и Запорожской областей о проведении референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Поддержка, которую нам оказывает РФ, осуществляется во всех направлениях, и, что очень важно и ценно, не только со стороны правительства, но и со стороны обычных граждан, россиян, которые так же, как и мы, рады возможности скорого воссоединения», — написал и. о. главы администрации Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в центре Перми на площади перед заксобранием 23 сентября прошел митинг-концерт в поддержку референдума о вхождении освобожденных территорий Украины в состав РФ. Митинг сопровождался исполнением военно-патриотических песен. В нем приняли участие политики и общественные деятели Прикамья, члены ОНФ, представители политических партий и советы ветеранов. По данным организаторов, на мероприятие вышли около 15 тысяч.

В конце августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. При поддержке правительства Прикамья будут проводиться ремонтные работы, а также налаживаться система соцзащиты населения. Городскую систему образования собираются интегрировать в российское образовательное пространство.

В период с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к России освобожденных территорий. Беженцы также могут проголосовать в субъектах РФ, в том числе в Перми. Пришедшие на участки для голосования жители ЛДНР сообщали, что делают это, потому что хотят прекращения военных действий. Спецоперация вынужденно проводится на территории Украины с февраля.