Жители ЛДНР: референдум поможет успешному завершению спецоперации

Жители ЛДНР пришли на референдум ради успешного завершения спецоперации

23 сентября 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Голосование проходит с 23 по 27 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Пришедшие на участки для голосования по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины в Пермском крае жители ЛДНР рассказали, что сделали это, потому что хотят прекращения военных действий. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Пришла голосовать, потому что хочется уже мира. Хочется, чтобы там, [в ДНР] успокоилось. И люди жили в мире. В 2015 году нам пришлось уехать от этого ужаса. Но там остались родители мужа», — отметила Татьяна Смоленская (Донецк). Она уверена, что референдум пойдет на благо республики — «это только вопрос времени». У Татьяны Смоленской в ДНР живут родители супруга @ Евгения Пастухова Елена Васильева из Луганска пришла на участок, потому что референдум для нее — важное событие. В Россию она переехала в 2014 году. «Я считаю, что для ЛНР — это выход из той сложной ситуации, которая происходит сейчас», — отметила она. Елена Васильева переехала в Пермь в 2014 году из Луганска @ Евгения Пастухова Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы. @ Евгения Пастухова @ Евгения Пастухова

Пришедшие на участки для голосования по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины в Пермском крае жители ЛДНР рассказали, что сделали это, потому что хотят прекращения военных действий. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Пришла голосовать, потому что хочется уже мира. Хочется, чтобы там, [в ДНР] успокоилось. И люди жили в мире. В 2015 году нам пришлось уехать от этого ужаса. Но там остались родители мужа», — отметила Татьяна Смоленская (Донецк). Она уверена, что референдум пойдет на благо республики — «это только вопрос времени». Елена Васильева из Луганска пришла на участок, потому что референдум для нее — важное событие. В Россию она переехала в 2014 году. «Я считаю, что для ЛНР — это выход из той сложной ситуации, которая происходит сейчас», — отметила она. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы.