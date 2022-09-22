В митинге по поддержке референдума приняло участие 15 тысяч пермяков

На митинге выступили пермские политики Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В центре Перми на площади перед заксобранием 23 сентября прошел митинг-концерт в поддержку референдума о вхождении освобожденных территорий Украины в состав РФ. Организатором мероприятия стало пермское отделение «Молодой гвардии „Единой России“». По данным организаторов, на мероприятие вышли около 15 тысяч.



«Когда все только собирались, я поднялся на возвышение — вся площадь полностью была заполнена людьми», — рассказал URA.RU руководитель пермского отделения МГЕР Ринат Сагидуллин. Митинг начался с исполнения гимна РФ. После него перед собравшимися выступил начальник Пермского военного суворовского училища Николай Братухин. «Когда мы анализируем нашу историю, мы знаем: когда мы едины, когда мы сплачивается в трудные минуты, мы непобедимы. Мы, сотрудники, воспитанники суворовского училища, всецело одобряем и поддерживаем политику президента нашей страны», — отметил он.

Руководитель краевого отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев поблагодарил собравшихся и заявил, что мы не можем позволить развалить страну. «Тридцать лет назад Запад умудрился совершить политическую авантюру — развалить СССР. Плоды этого мы пожинаем до сих пор. Воспитано целое поколение неонацистов на Украине. Но мы не можем позволить развалить нашу страну. За Путина, за победу, за Россию! Ура!» — сказал Григорьев.

Митинг сопровождался исполнением современных военно-патриотических песен. На нем присутствовали политики и общественные деятели Перми и Пермского края, члены ОНФ, представители политических партий, советы ветеранов. С 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении освобожденных территорий Украины в состав РФ. В Перми также организовано голосование. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на защиту мирных жителей.